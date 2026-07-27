Ο Ματιέ Στραζέλ φιλοξενήθηκε σε podcast στη Γαλλία και αποκάλυψε πως αρκετές ομάδες της EuroLeague ενδιαφέρθηκαν για την απόκτησή του, ενώ τόνισε και ποιες δεν τον ήθελαν.

Ένα από τα πιο... καυτά ονόματα του φετινού καλοκαιριού ήταν ο Ματιέ Στραζέλ.

Ο 24χρονος γκαρντ ολοκλήρωσε μια δύσκολη χρονιά με τη Μονακό λόγω των οικονομικών προβλημάτων που υπήρχαν στην ομάδα του Πριγκιπάτο και αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Αναντολού Εφές. Σε συνέντευξή του στο «FirstTeam» podcast στη Γαλλία, αποκάλυψε μεταξύ άλλων πως αρκετές ομάδες της EuroLeague ενδιαφέρθηκαν για την απόκτησή του, ενώ αναφέρθηκε και ποιες δεν τον προσέγγισαν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ματιέ Στραζέλ:

«Αν εξαιρέσουμε τον Παναθηναϊκό και την Χάποελ Τελ Αβίβ, όλες οι ομάδες της EuroLeague ενδιαφέρθηκαν», είπε αρχικά ο Στραζέλ, ενώ συνέχισε λέγοντας: «Ήθελα να βρω μια ομάδα όπου θα μπορούσα να είμαι ανταγωνιστικός έχοντας αρμοδιότητες. Πιστεύω ότι η Εφές ήταν ένας καλός συμβιβασμός».