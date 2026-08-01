Ο Ντάρον Ράσελ είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από τη Μονακό, λόγω των προβλημάτων στην ομάδα του Πριγκιπάτου.

Η Μονακό βίωσε μία καταστροφική σεζόν, όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα του συλλόγου. Όχι μόνο έχασε όλους τους κομβικούς της παίκτες, αλλά δεν θα παίζει πλέον στη EuroLeague, ενώ δεν πήρε έγκριση συμμετοχής στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις, φαίνεται πως κάποιοι από τους παίκτες που βρίσκονται στην ομάδα, θα κοιτάξουν να συνεχίσουν αλλού την καριέρα τους. Ένας από αυτούς είναι ο Ντάρον Ράσελ, που προέρχεται από μία τρομερή σεζόν στο EuroCup, ενώ έγινε γνωστός στους περισσότερες Έλληνες από την εμφάνισή του με τη Ρουμανία κόντρα στην Εθνική, στα παράθυρα του Ιουλίου.

Σύμφωνα με το «BasketNews», ομάδες από τη EuroLeague, το EuroCup αλλά και το BCL, έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον 28χρονο γκαρντ.