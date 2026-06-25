Αναντολού Εφές: Ανακοίνωσε τον Ματιέ Στραζέλ!
Η Αναντολού Εφές μετά την καταστροφική χρονιά που ολοκληρώθηκε, άρχισε το «χτίσιμο» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, κάνοντας δικό της τον Ματιέ Στραζέλ.
Ο Γάλλος γκαρντ, μετά από μια τετραετία στο Μονακό... μετακομίζει για πρώτη φορά εκτός της χώρας του και συγκεκριμένα στην Τουρκία, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα του Λάσο στην υλοποίηση των στόχων της.
Σε 43 αναμετρήσεις στη φετινή χρονιά στη EuroLeague, είχε μ.ο 9.2 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ ανά αγώνα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αναντολού Εφές:
«Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία 2+1 σεζόν με τον Γάλλο παίκτη Ματιέ Στραζέλ, ο οποίος πέρασε τις τελευταίες τέσσερις σεζόν με την Μονακό και έχει κερδίσει πολλά πρωταθλήματα σε όλη την καριέρα του. Καλωσορίζουμε τον Ματιέ Στραζέλ, το νεότερο μέλος της οικογένειάς μας».
Son dört sezonu AS Monaco formasıyla geçiren ve kariyeri boyunca pek çok şampiyonluk kazanan Fransız oyun kurucu Matthew Strazel ile 2+1 sezonluk anlaşma sağladık.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 25, 2026
👊 Ailemizin yeni üyesi Matthew Strazel’e hoş geldin diyoruz.
🤩 Welcome Matthew!#BenimYerimBurası pic.twitter.com/lP61Iqa9ne
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