Οι εξελίξεις γύρω από τη Μονακό συνεχίζονται καθώς πλέον κινδυνεύει να μείνει εκτός και του EuroCup με το Αμβρούργο να βρίσκεται σε ετοιμότητα για να καλύψει το κενό, εφόσον η οικονομική κατάσταση των Μονεγάσκων δεν τους επιτρέψει να συμμετάσχουν στη διοργάνωση.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό δεν περιορίζονται πλέον μόνο στο γαλλικό πρωτάθλημα, αλλά επηρεάζουν και την ευρωπαϊκή της παρουσία. Μετά την απώλεια της θέσης της στη EuroLeague, την οποία κατέλαβε η Μπεσίκτας, οι Μονεγάσκοι κινδυνεύουν πλέον να χάσουν και το εισιτήριό τους για το EuroCup της σεζόν 2026-27.

Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο Ρούπερτ Φάμπιγκ, η EuroLeague εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να καλύψει το πιθανό κενό με τη συμμετοχή του Αμβούργου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι Γερμανοί βρίσκονται σε θέση αναμονής, περιμένοντας τις οριστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μονακό.

Die Anzeichen verdichten sich, dass die Veolia Towers Hamburg den EuroCup-Platz der AS Monaco eventuell übernehmen könnten:https://t.co/ezINiXACFt August 3, 2026

Η οικονομική κρίση που ταλανίζει τον γαλλικό σύλλογο έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα για το μέλλον του. Παρά το γεγονός ότι είχε αρχικά συμπεριληφθεί στις ομάδες που θα αγωνίζονταν στο EuroCup και συμμετείχε κανονικά και στην κλήρωση, η αδυναμία παροχής των απαραίτητων οικονομικών εγγυήσεων ενδέχεται να της στερήσει τελικά την παρουσία της στη διοργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρωταθλητές Γαλλίας δεν έλαβαν άδεια συμμετοχής στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Γαλλίας (BETCLIC ELITE και ELITE 2) για τη νέα αγωνιστική περίοδο, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο οργανισμός. Η Μονακό εξακολουθεί να δίνει τη δική της νομική μάχη, έχοντας καταθέσει προσφυγές στις αρμόδιες αρχές της Γαλλίας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, με επενδυτικό σχήμα στο οποίο συμμετέχει και ο παλαίμαχος NBAer Τζαμάλ Μάσμπερν. Αν και έχουν παρουσιαστεί οικονομικές εγγυήσεις, μέχρι στιγμής δεν έχουν κριθεί επαρκείς ώστε να αλλάξει η στάση των γαλλικών αρχών.

Την ίδια ώρα, το Αμβούργο περιμένει τις εξελίξεις με συγκρατημένη αισιοδοξία. Η γερμανική ομάδα είχε μείνει εκτός της λίστας των συμμετεχόντων, ύστερα από μία απογοητευτική πορεία στην περσινή διοργάνωση, όπου τερμάτισε τελευταία στον Α' όμιλο με μόλις δύο νίκες σε 18 αγώνες. Παρόλα αυτά, ενδέχεται να επιστρέψει στο EuroCup μέσω wild card, εφόσον αποχωρήσει η Μονακό.