Η Μονακό δεν εγκαταλείπει τις προσπάθειές της να εξασφαλίσει την παρουσία της στο γαλλικό πρωτάθλημα ανακοινώνοντας την προσφυγή της στο CNOSF, ζητώντας την επανεξέταση της απόφασης.

Η Μονακό δεν εγκαταλείπει τη μάχη για την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία του γαλλικού μπάσκετ. Μετά την απόρριψη της έφεσής της από τη Γαλλική Ομοσπονδία, ο σύλλογος ανακοίνωσε ότι προσφεύγει στη Γαλλική Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή (CNOSF), ζητώντας να επανεξεταστεί η υπόθεσή του.

Οι Μονεγάσκοι δεν έλαβαν άδεια συμμετοχής στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Γαλλίας (BETCLIC ELITE και ELITE 2) για τη νέα αγωνιστική περίοδο, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο οργανισμός.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ομάδα του Πριγκιπάτου γνωστοποίησε ότι, μετά την απόφαση του Εφετείου της Γαλλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (FFBB), κατέθεσε προσφυγή στη Γαλλική Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή (CNOSF), ενεργοποιώντας τη διαδικασία συμβιβαστικής επίλυσης ώστε να εξεταστεί εκ νέου η απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον της Μονακό δεν αφορά μόνο τις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά έχει επηρεάσει και την ευρωπαϊκή της παρουσία, καθώς παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της συμμετοχής της στο EuroCup.

Suite à la décision de la Chambre d’appel de la FFBB, l’AS Monaco Basket-Ball S.A. saisit le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) en engageant une procédure de conciliation afin d’obtenir un réexamen de l’admission du Club au championnat Betclic ÉLITE 2026/27. pic.twitter.com/jnSr0J0KTO — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) August 4, 2026

H ανακοίνωση

«Μετά την απόφαση του Εφετείου της Γαλλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (FFBB), η ΚΑΕ Μονακό προσφεύγει στη Γαλλική Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή (CNOSF), κινώντας διαδικασία συμβιβαστικής επίλυσης (conciliation), με στόχο να επανεξεταστεί η απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή του συλλόγου στο πρωτάθλημα Betclic ÉLITE της αγωνιστικής περιόδου 2026-27. Ο σύλλογος παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στην αξιοποίηση όλων των ένδικων μέσων που προβλέπει το γαλλικό αθλητικό δίκαιο, ενώ παράλληλα συνεχίζει τη διαδικασία αναδιάρθρωσής του σε στενή συνεργασία με τους θεσμικούς του εταίρους».