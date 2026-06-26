Ο Μάθιου Στραζέλ στο αντίο του στη Μονακό συγκινεί και επισημαίνει πως πάντα θα θεωρεί το σύλλογο του πριγκιπάτου και τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί οικογένεια του.

Πολύ συναίσθημα και μεγάλη φόρτιση είχε το «αντίο» του Μάθιου Στραζέλ στη Μονακό, έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας στο σύλλογο του πριγκιπάτου, καθώς συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Αναντολού Εφές μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο Γάλλος γκαρντ δεν έκρυψε πως δυσκολεύτηκε πολύ να γράψει για την αποχώρηση του, καθώς δυσκολεύονταν να την αποδεχθεί, ενώ χαρακτήρισε την ομάδα ως την οικογένεια που βρίσκονταν πίσω του σε κάθε αγώνα.

Αναλυτικά, το μήνυμα του Μάθιου Στραζέλ στον προσωπικό του λογαριασμό στα «X»:

«ΜΟΝΑΚΟ,

Μου είναι πολύ δύσκολο να σου πω αντίο. Δύσκολο να βρω τις κατάλληλες λέξεις και ακόμη πιο δύσκολο να αποδεχτώ πως έφτασε αυτή η στιγμή.

Όταν ήρθα στον σύλλογο ως ένα απλό ταλέντο του γαλλικού μπάσκετ, έχοντας ακόμη τα πάντα να αποδείξω, με υποδεχθήκατε, με αγκαλιάσατε και με στηρίξατε από τα πρώτα κιόλας λεπτά μου στο Gaston-Médecin.

Κοντά σας βρήκα ένα σπίτι, μια οικογένεια, ένα καταφύγιο.

Στις χαρές αλλά και στις δυσκολίες, ήσασταν πάντοτε εκεί. Κάθε φορά που ο εκφωνητής ανακοίνωνε το όνομά μου, ένιωθα την αταλάντευτη στήριξή σας. Και δεν υπήρχε τίποτα που να ζέσταινε περισσότερο την καρδιά μου από το να νιώθω πως αυτή η οικογένεια βρισκόταν πάντα πίσω μου, σε κάθε αγώνα.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γι' αυτό.

Εδώ είχα την ευκαιρία:

να γνωρίσω μοναδικούς ανθρώπους, με καλοσύνη και αληθινή ανθρωπιά.

να καθοδηγηθώ από έναν πρόεδρο και έναν General Manager με ξεκάθαρο, οξυδερκή και απόλυτα συγκεκριμένο όραμα.

να πλαισιωθώ από ένα τεχνικό και ιατρικό επιτελείο εξαιρετικής ποιότητας, καθώς και από δύο φροντιστές-χρυσάφι.

να αγωνιστώ δίπλα σε παίκτες τεράστιου ταλέντου, που είχαν πραγματική διάθεση να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους και να συμβάλουν στην εξέλιξή μου.

να γνωρίσω συμπαίκτες που έγιναν αδέλφια.

Είναι αδύνατο να σας αναφέρω όλους έναν προς έναν, όμως γνωρίζετε πόσο πολύ σας αγαπώ και πόσο βαθιά ευγνώμων σας είμαι.

Θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι απλώς μια παύση στην κοινή μας ιστορία, Roca Family. Ελπίζω να σας ξαναδώ πολύ σύντομα, ώστε αυτό να είναι μόνο ένα «εις το επανιδείν» και όχι ένας οριστικός αποχαιρετισμός.

Σήμερα ξέρω πως υπάρχει τουλάχιστον ένα μέρος στη Γη που θα μπορώ πάντα να αποκαλώ ΣΠΙΤΙ. Και αυτό είναι εδώ, δίπλα σας.

Σας ευχαριστώ που πιστέψατε σε μένα, ακόμη και πριν προλάβω να σας αποδείξω ότι είχατε δίκιο.

Για τον παίκτη που έγινα, οφείλω πολλά σε πολλούς ανθρώπους. Όμως για τον άνθρωπο που έγινα, σας οφείλω απείρως περισσότερα.

Σας αγαπώ όλους.

Chew».

