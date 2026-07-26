Χάποελ Τελ Αβίβ: Παρελθόν ο Κόλιν Μάλκολμ, που οδεύει στην Αναντολού Εφές
Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Κόλιν Μάλκολμ.
Ο Αμερικανός φόργουορντ την περσινή σεζόν στη EuroLeague με την ισραηλινή ομάδα είχε μ.ο 7.2 πόντους μέσο όρο, 3.1 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ σε 22:12 λεπτά συμμετοχής.
Όπως σας έχει ενημερώσει το Gazzetta, ο Μάλκολμ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Αναντολού Εφές.
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Η ανακοίνωση της Χάποελ Τελ Αβίβ:
«Η ομάδα μπάσκετ Χάποελ Τελ Αβίβ χώρισε τους δρόμους της με τον Κόλιν Μάλκολμ μετά από μία σεζόν με την κόκκινη φανέλα.
Ο Μάλκολμ εντάχθηκε στη Χάποελ το περασμένο καλοκαίρι και συμμετείχε στην ιστορική πρώτη σεζόν του συλλόγου στην EuroLeague. Σε 40 αγώνες στο πρωτάθλημα, είχε μέσο όρο 6,8 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα, ενώ είχε ποσοστό ευστοχίας 56,7% στα δύο σουτ και 41,7% στα τρία, και βοήθησε την ομάδα να προκριθεί στα πλέι οφ και να εξασφαλίσει άλλη μια σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα της ηπείρου.
Στην Winner Basket League, ο φόργουορντ πραγματοποίησε 12 εμφανίσεις στην κανονική σεζόν, στις οποίες είχε μέσο όρο 8,3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ ανά αγώνα, μαζί με 65,7% στα δίποντα και 30,3% στα τρίποντα.
Η ομάδα μπάσκετ της Χάποελ Τελ Αβίβ ευχαριστεί τον Κόλιν για τον χρόνο του στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες».
בהצלחה, קולין 🙏🏻— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) July 26, 2026
לכל הפרטים:
https://t.co/gnQLTG86Mo pic.twitter.com/TW7ruO8Y7L
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