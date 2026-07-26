Παρελθόν αποτελεί από τη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Κόλιν Μάλκολμ, ο οποίος οδεύει στην Αναντολού Εφές.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Κόλιν Μάλκολμ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ την περσινή σεζόν στη EuroLeague με την ισραηλινή ομάδα είχε μ.ο 7.2 πόντους μέσο όρο, 3.1 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ σε 22:12 λεπτά συμμετοχής.

Όπως σας έχει ενημερώσει το Gazzetta, ο Μάλκολμ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Αναντολού Εφές.

Η ανακοίνωση της Χάποελ Τελ Αβίβ:

«Η ομάδα μπάσκετ Χάποελ Τελ Αβίβ χώρισε τους δρόμους της με τον Κόλιν Μάλκολμ μετά από μία σεζόν με την κόκκινη φανέλα.

Ο Μάλκολμ εντάχθηκε στη Χάποελ το περασμένο καλοκαίρι και συμμετείχε στην ιστορική πρώτη σεζόν του συλλόγου στην EuroLeague. Σε 40 αγώνες στο πρωτάθλημα, είχε μέσο όρο 6,8 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα, ενώ είχε ποσοστό ευστοχίας 56,7% στα δύο σουτ και 41,7% στα τρία, και βοήθησε την ομάδα να προκριθεί στα πλέι οφ και να εξασφαλίσει άλλη μια σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα της ηπείρου.

Στην Winner Basket League, ο φόργουορντ πραγματοποίησε 12 εμφανίσεις στην κανονική σεζόν, στις οποίες είχε μέσο όρο 8,3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ ανά αγώνα, μαζί με 65,7% στα δίποντα και 30,3% στα τρίποντα.

Η ομάδα μπάσκετ της Χάποελ Τελ Αβίβ ευχαριστεί τον Κόλιν για τον χρόνο του στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες».

