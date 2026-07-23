Τα τυπικά απομένουν σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta για να αποκτήσει η Αναντολού Εφές τον Κόλιν Μάλκολμ (29χρ., 2.01) από την Χάποελ Τελ Αβίβ, προκειμένου να ενισχύσει την περιφερειακή του γραμμή.

Κοντά σε συμφωνία με τον Κόλιν Μάλκολμ (29χρ., 2.01) βρίσκεται η Αναντολού Εφές, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, προκειμένου να ενισχύσει την περιφερειακή της ισχύ εν όψεις της νέας σεζόν, που έχει αποδυναμωθεί με την αποχώρηση του Σέιν Λάρκιν!

Ο Αμερικανός φόργουορντ που αγωνίζονταν στην Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με την τουρκική ομάδα και απομένουν τυπικές λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί το deal.

Ο Κόλιν Μάλκολμ είχε την περσινή σεζόν στην Euroleague με την Ισραηλινή ομάδα 7.2 πόντους μέσο όρο, 3.1 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ σε 22:12 λεπτά συμμετοχής και ο προπονητής της Αναντολού Εφές Πάμπλο Λάσο θεωρεί πως είναι η ιδανικότερη επιλογή για να συμπληρώσει τις θέσεις της περιφέρειας.

Μάλιστα, τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να υπάρξει και η επισημοποίηση της συνεργασίας των δυο πλευρών, που θα προσδώσει περαιτέρω ισχύς στην τουρκική ομάδα εν όψει της νέας σεζόν.,