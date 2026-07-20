Η Χάποελ Τελ Αβίβ επιβεβαίωσε πως θα αρχίσει τη νέα αγωνιστική περίοδο έχοντας ως βάση της τη Σόφια, μέχρι η κατάσταση να επιτρέψει την επιστορφή της ομάδας στο Ισραήλ.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ γνωστοποίησε και επίσημα πως θα ξεκινήσει τη σεζόν 2026-27 με έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας, συνεχίζοντας να αγωνίζεται εκτός Ισραήλ εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα.

Με ανακοίνωσή του, ο σύλλογος έκανε γνωστό ότι, προκειμένου να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και την ομαλή συμμετοχή του σε όλες τις διοργανώσεις, θα λειτουργήσει με δύο βάσεις, μία στη Σόφια και μία στο Ισραήλ. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση, η ομάδα θα εγκατασταθεί στη βουλγαρική πρωτεύουσα, ώστε να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία ενόψει της νέας χρονιάς. Παράλληλα, οι άνθρωποι της Χάποελ ξεκαθάρισαν ότι θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και, εφόσον υπάρξει βελτίωση στις συνθήκες ασφαλείας, θα εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής της βασικής έδρας των δραστηριοτήτων τους στο Ισραήλ.

Η ανακοίνωση

«Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε ότι, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας και με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική περίοδο, αποφάσισε να διατηρήσει δύο βάσεις λειτουργίας: μία στη Σόφια της Βουλγαρίας και μία στο Ισραήλ.

Σε αυτή τη φάση, η ομάδα θα ξεκινήσει τη σεζόν από τη Σόφια, ώστε να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στην προετοιμασία της και στη συμμετοχή της σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο σύλλογος θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και, εφόσον βελτιωθεί η κατάσταση ασφαλείας, θα επανεξετάσει το ενδεχόμενο να μεταφέρει ξανά την κύρια βάση των δραστηριοτήτων του στο Ισραήλ».