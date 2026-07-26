Παρτίζαν: Κοντά στη απόκτηση του Βιλντόζα, σύμφωνα με Ισπανό ρεπόρτερ
Τον μεταγραφικό της σχεδιασμό συνεχίζει η Παρτίζαν ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Λούκα Βιλντόζα να βρίσκεται κοντά στους Σέρβους.
Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Τσέμα Ντε Λούκας, οι «ασπρόμαυροι» είναι διατεθειμένοι να.... σπάσουν το συμβόλαιο του Αργεντινού γκαρντ με τη Βίρτους και να τον αποκτήσουν, προκειμένου να ενισχύσουν την περιφερειακή τους γραμμή.
Ο Βιλντόζα δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα έως το 2028, ωστόσο η Παρτίζαν απ' ότι φαίνεται δεν έχει πρόβλημα να πληρώσει, έτσι ώστε να τον κάνει δικό της. Σημειώνεται πως αν ολοκληρωθεί το deal μεταξύ των δύο πλευρών, ο Λούκα Βιλντόζα θα είναι ο μοναδικός που θα έχει παίξει και στους δύο «αιώνιους» σε Ελλάδα και Σερβία.
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Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague, μέτρησε μ.ο 7.6 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ ανά αγώνα.
Os dejo un acertijo de un fichaje 🍦 a ver si alguien lo averigua…— Chema de Lucas (@chemadelucas) July 25, 2026
Hay un jugador 🏀 que se va a convertir en el primero en la historia en jugar para los cuatro equipos de las dos mayores rivalidades de la Euroliga
Hagan juego… 🧩
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