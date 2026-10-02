Την έδρα της δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί η Μπάγερν. Η ομάδα από το Μόναχο ηττήθηκε με 86-84 από την Παρτίζαν και έπεσε στο 1-2. Αήττητη από την άλλη η ομάδα της Σερβιας . Μεγάλο ματς έκανε ο Ουάσινγκτον, πρώην των Σέρβων με 20 πόντους. Πάντως έχασε το τρίποντο που θα χάριζε τη νίκη στην ομάδα του στο τέλος. Από την άλλη πλευρά ο Τζεκίρι σταμάτησε στους 17 και στους 16 ο Κάρλικ Τζόουνς.
Μπάγερν - Παρτίζαν: Το ματς
Ένα τρίποντο του Λάκιτς έκανε το 15-18 στο 6', όμως ο πρώην της Παρτίζαν και νυν την Μπάγερν έγραψε το 22-20 λίγο πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο ίδιος παίκτης μίλησε στην τελευταία φάση της περιόδου, αφού εκτέλεσε για τρεις για το 27-22.
Όστιν και Γιοκουμπάιτις έκαναν το 33-33 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Η Παρτίζαν με το καλάθι του Πατζόλα έφυγε με πέντε πόντους για το 41-46 στο 18'. Η Παρτίζαν ολοκλήρωσε το ημίχρονο με 6/13 τρίποντα.
H Mπάγερν πάτησε το γκάζι και έφυγε για το 65-52 του Τίμαν που έβαλε δύσκολα στην ομάδα από τη Σερβία. O Tζεκίρι έδωσε ανάσα στην Παρτίζαν και έκανε το 65-57 στο τέλος του δεκαλέπτου.
O Oμπστ με τρίποντο στο 36' έκανε το 81-74 σε ένα κρίσιμο σημείο του ματς. Η Παρτίζαν δεν τα παράτησε και με τον Βιλντόζα πέρασε μπροστά με 83-85 στο 39'. Στο τέλος ο Ουάσινγκτον αστόχησε στο τρίποντο που θα χάρισε το ματς στην ομάδα του.
Τα δεκάλεπτα: 27-22, 47-46, 65-57, 84-86
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Παρτίζαν είχε 25 ασίστ και μίλησε στα κρίσιμα.
Ο MVP… ο Τζεκίρι με 17 πόντους βοήθησε πολύ.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Τζόουνς με 16 πόντους και 5 ασίστ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ουάσινγκτον σταμάτησε στους 20 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Άλμαν με 5 πόντους και 1/6 σουτ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… ήταν τα 2/9 τρίποντα του Λάκιτς
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