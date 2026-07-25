Παρτίζαν: Ανακοίνωσε την επιστροφή του Τανάσκοβιτς
Επιστρέφει «σπίτι» του ο Νίκολα Τανάσκοβιτς! Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την επιστροφή του 29χρονου φόργουορντ στον σύλλογο, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα προς την υλοποίηση των στόχων της τη νέα σεζόν.
Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε πολυετή συμφωνία, με τον Τανάσκοβιτς να επιστρέφει στην ομάδα που υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μπουντούτσνοστ, έχοντας μ.ο 10.4 πόντους και 4.5 ριμπάουντ ανά αγώνα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παρτίζαν:
«Ως παιδί των ακαδημιών, εντάχθηκε στην ασπρόμαυρη οικογένεια το 2011, ενώ ως μέλος της ομάδας νέων υπέγραψε τον πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Παρτίζαν τον Δεκέμβριο του 2015.
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Σήμερα, ως διεθνής με την εθνική ομάδα της Σερβίας και μέχρι πρόσφατα αρχηγός της Μπουντούτσνοστ από την Ποντγκόριτσα, ο Νίκολα Τανάσκοβιτς επιστρέφει στο σπίτι του!
Ο πάουερ φόργουορντ, γεννημένος στις 21 Οκτωβρίου 1997, υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με την Παρτίζαν!»
Kao pionir se crno-beloj porodici priključio 2011. godine, a kao junior je u decembru 2015. potpisao svoj prvi profesionalni ugovor sa Partizanom.— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 25, 2026
Danas se kao reprezentativac Srbije i doskorašnji kapiten podgoričke Budućnosti, Nikola Tanasković vraća svojoj kući!🖤🤍
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