Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την επιστροφή του ο Νίκολα Τανάσκοβιτς στον σέρβικο σύλλογο, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα «χέρια» για πολυετή συμφωνία.

Επιστρέφει «σπίτι» του ο Νίκολα Τανάσκοβιτς! Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την επιστροφή του 29χρονου φόργουορντ στον σύλλογο, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα προς την υλοποίηση των στόχων της τη νέα σεζόν.

Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε πολυετή συμφωνία, με τον Τανάσκοβιτς να επιστρέφει στην ομάδα που υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μπουντούτσνοστ, έχοντας μ.ο 10.4 πόντους και 4.5 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παρτίζαν:

«Ως παιδί των ακαδημιών, εντάχθηκε στην ασπρόμαυρη οικογένεια το 2011, ενώ ως μέλος της ομάδας νέων υπέγραψε τον πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Παρτίζαν τον Δεκέμβριο του 2015.

Σήμερα, ως διεθνής με την εθνική ομάδα της Σερβίας και μέχρι πρόσφατα αρχηγός της Μπουντούτσνοστ από την Ποντγκόριτσα, ο Νίκολα Τανάσκοβιτς επιστρέφει στο σπίτι του!

Ο πάουερ φόργουορντ, γεννημένος στις 21 Οκτωβρίου 1997, υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με την Παρτίζαν!»