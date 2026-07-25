Παίκτης της Βαλένθια για τη νέα σεζόν θα είναι ο 20χρονος, Λούκας Μαρί, που επέστρεψε στην ισπανική ομάδα, μετά το πέρασμά του από το NCAA.

Η Βαλένθια ανακοίνωσε την επιστροφή του Λούκας Μαρίστην ομάδα, ο οποίος θα ενταχθεί στο ανδρικό τμήμα.

Συγκεκριμένα ο 20χρονος γκαρντ, την περασμένη χρονιά είχε αποχωρήσει από τον σύλλογο, προκειμένου να αγωνιστεί στο NCAA όπου σε 30 αναμετρήσεις με το Πανεπιστήμιο του Βερμόντ είχε μ.ο 5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ ανά αγώνα.

Πλέον οι «νυχτερίδες» ανακοίνωσαν την επιστροφή του, με θέση στο ανδρικό ρόστερ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βαλένθια:

«Η Βαλένθια και ο σούτινγκ γκαρντ, Λούκας Μάρι (Γκοντέλα, 1,97μ., 20/10/2005, 20 ετών), κατέληξαν σε συμφωνία για την επιστροφή του Ισπανού στην πρώτη ομάδα. Ο σύλλογος και ο Μάρι συμφώνησαν την περασμένη σεζόν στην αποχώρησή του, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την εξέλιξή του στο NCAA, διατηρώντας τα δικαιώματά του, και τώρα θα επιστρέψει για να αποτελέσει μέρος της πρώτης ομάδας με προπονητή τον Τσάβι Άλμπερτ.

Ο παίκτης της ακαδημίας νέων της Valencia Basket πέρασε τη σεζόν 2025-26 στο Πανεπιστήμιο του Βερμόντ, όπου είχε μια σπουδαία προσωπική, ακαδημαϊκή και αθλητική εμπειρία. Έπαιξε συνολικά 30 παιχνίδια, έχοντας μέσο όρο 5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.

Σχετικά με τον Λούκας Μαρί

Ο Λούκας Μαρί εντάχθηκε στην ακαδημία νέων της Valencia Basket το 2016 και πρόσθεσε το όνομά του στον Τοίχο των Ονείρων όταν το ντεμπούτο του εναντίον της Ουνικάχα για την Liga Endesa στις 27 Νοεμβρίου 2022, του επέτρεψε να χαραχτεί το όνομά του δίπλα σε αυτό του πατέρα του, Χοσέ Μανουέλ, στον τοίχο που τιμά όλους τους παίκτες της ακαδημίας που έχουν κάνει ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο Λούκας ήταν τακτικός στις καθημερινές προπονήσεις της επαγγελματικής ανδρικής μας ομάδας, συγκεντρώνοντας 12 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα. Είναι επίσης μέλος των εθνικών ομάδων νέων της Ισπανίας, με τις οποίες κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο τόσο στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17 του 2022 όσο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18 του 2023».