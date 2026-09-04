Η Βαλένθια παρουσίασε επίσημα τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος εξήγησε τι τον επηρέασε ώστε να απαντήσει θετικά στην πρόταση της Ισπανικής ομάδας.

Έπειτα από την περσινή σεζόν στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Τι Τζέι Σορτς απάντησε καταφατικά στην πρόταση της Βαλένθια για να συνεχίσει την καριέρα του. Ο βραχύσωμος πόιντ γκαρντ εξήγησε με ειλικρίνεια τι τον έκανε να πει το «ναι» στην Ισπανική ομάδα, που ενισχύεται σημαντικά.

Ο 28χρονος Αμερικανός παρουσιάστηκε επίσημα στη Roig Arena και δεν έκρυψε την επιθυμία του να ηγηθεί, τόσο στο παρκέ, όσο και στα αποδυτήρια. Μάλιστα, όπως επισήμανε στην επιλογή του έπαιξαν ρόλο οι περσινοί αγώνες των playoffs της Euroleague, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και την Βαλένθια και η ατμόσφαιρα που υπήρχε στο γήπεδο.

«Μου αρέσει ο ρόλος του ηγέτη, είναι κάτι που μου ταιριάζει. Είναι κάτι που κάνω με φυσικό τρόπο και η ηγεσία με έχει συνοδεύσει σε όλη την καριέρα μου. Για μένα, η επικοινωνία, η ανάληψη της ηγεσίας και αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν μόνο να βοηθήσουν την ομάδα. Αυτό ήθελα να κάνω και ελπίζω να συνεχίσω να προσφέρω στη Βαλένθια» δήλωσε αρχικά ο Τι Τζέι Σορτς.

«Το να παίξω εδώ στα περσινά playoffs της Euroleague ήταν μια διαφορετική εμπειρία. Υπήρχε μεγάλη πίεση και πολλή ενέργεια από τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό επηρέασε και την απόφασή μου να έρθω στη Βαλένθια. Πέρυσι έζησα αυτή την ατμόσφαιρα ως αντίπαλος. Τώρα θέλω να είμαι εγώ αυτός που θα δέχεται όλη αυτή τη στήριξη από τους φιλάθλους στο Roig Arena. Εκείνο το κεφάλαιο έχει πλέον κλείσει και είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος για τη νέα ατμόσφαιρα, το νέο περιβάλλον, τους νέους συμπαίκτες, τον νέο ρόλο, τη νέα σεζόν και το νέο τεχνικό επιτελείο» συνέχισε.

Όσο για το μήνυμά του προς τον κόσμο όπως είπε: «Είναι απλό. Να τα δίνουμε όλα για τον σύλλογο και για την ομάδα. Κάθε φορά που πατάμε στο παρκέ, θέλουμε να παρουσιάζουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να δίνουμε στους φιλάθλους, που βάζουν τα χρήματα και την προσπάθειά τους για να είναι μαζί μας σε κάθε αγώνα, κάτι για το οποίο θα είναι χαρούμενοι. Θέλουμε να τους δώσουμε χαρές. Δουλεύουμε πολύ σκληρά από τις 20 Αυγούστου και θέλουμε ο κόσμος να βλέπει αυτή τη δουλειά και αυτή την ενέργεια».

Για το μηδέν που έχει επιλέξει στη φανέλα του, τόνισε: «Το μηδέν έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για μένα. Όταν τελείωσα το σχολείο, δεν είχα ούτε μία προσφορά. Καμία ομάδα δεν ενδιαφέρθηκε για μένα. Είχα μόνο την οικογένειά μου και τους ανθρώπους που ήταν κοντά μου. Χρησιμοποιώ το μηδέν ως υπενθύμιση για να θυμάμαι από πού ξεκίνησα, πού βρίσκομαι και τι έχω καταφέρει μέχρι σήμερα. Κάθε φορά που κοιτάζω τη φανέλα μου ή τη βλέπω σε μια φωτογραφία, θυμάμαι την πορεία μου. Θέλω να περνάω το μήνυμα ότι με δουλειά και προσπάθεια μπορείς να πετύχεις αυτό που επιθυμείς».

Και πρόσθεσε: «Για μένα σημαίνει πολλά το γεγονός ότι οι συμπαίκτες μου ήρθαν στην παρουσίασή μου. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί αυτές οι μικρές λεπτομέρειες είναι που κάνουν μια ομάδα μεγάλη. Από την πρώτη στιγμή έχω αισθανθεί μια ιδιαίτερη χημεία. Από τότε που ήρθαμε στη Βαλένθια με τη σύζυγό μου, όλα έχουν πάει εξαιρετικά. Ο καιρός είναι υπέροχος, έχουμε εγκατασταθεί πολύ καλά και έχουμε αρχίσει να γνωρίζουμε την πόλη. Έχουμε πάει στο κέντρο και έχουμε εξερευνήσει αρκετά πράγματα. Δεν έχουμε δοκιμάσει ακόμη την παέγια, αλλά θα το κάνουμε σύντομα. Έχουμε ακόμη εννέα μήνες μπροστά μας! Είναι πραγματικά υπέροχο να βρίσκομαι εδώ... Ο προπονητής έχει πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το τι θέλει να κάνει, πολύ συγκεκριμένο τρόπο να μεταδίδει τις ιδέες του και καταφέρνει να περνάει σε κάθε παίκτη τον ρόλο που θέλει να έχει».