Η Βαλένθια ανακοίνωσε πως ο Τσάβι Άλμπερτ θα είναι ο νέος προπονητής της και θα διαδεχθεί τον Πέδρο Μαρτίνεθ.

Η είδηση ότι ο Πέδρο Μαρτίνεθ ετοιμάζεται να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι γνωστή εδώ και καιρό, με τον Ισπανό να φεύγει από τη Βαλένθια σαν πρωταθλητής Ισπανίας.

Η ισπανική ομάδα βρήκε τον αντικαταστάτη του Μαρτίνεθ και τον ανακοίνωσε. Ο Τσάβι Άλμπερτ είναι ο νέος head coach της Βαλένθια σε αυτή την νέα εποχή.

Ήταν ο assistant του Πέδρο Μαρτίνεθ και πλέον αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας. Είχε ξαναγίνει πρώτος προπονητής τη σεζόν 2023-24 και πλέον επιστρέφει στη θέση, με τη διοίκηση του συλλόγου να τον εμπιστεύεται.

Σε ένα καλοκαίρι που από τη Βαλένθια έχουν αποχωρήσει αρκετοί σημαντικοί παίκτες που υπέγραψαν το πρωτάθλημα Ισπανίας.