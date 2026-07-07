Βαλένθια: Νέος head coach ο Άλμπερτ
Η είδηση ότι ο Πέδρο Μαρτίνεθ ετοιμάζεται να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι γνωστή εδώ και καιρό, με τον Ισπανό να φεύγει από τη Βαλένθια σαν πρωταθλητής Ισπανίας.
Η ισπανική ομάδα βρήκε τον αντικαταστάτη του Μαρτίνεθ και τον ανακοίνωσε. Ο Τσάβι Άλμπερτ είναι ο νέος head coach της Βαλένθια σε αυτή την νέα εποχή.
Ήταν ο assistant του Πέδρο Μαρτίνεθ και πλέον αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας. Είχε ξαναγίνει πρώτος προπονητής τη σεζόν 2023-24 και πλέον επιστρέφει στη θέση, με τη διοίκηση του συλλόγου να τον εμπιστεύεται.
Σε ένα καλοκαίρι που από τη Βαλένθια έχουν αποχωρήσει αρκετοί σημαντικοί παίκτες που υπέγραψαν το πρωτάθλημα Ισπανίας.
Una aposta per mantindre la identitat. Amb tot, Xavi! 🧡— Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 7, 2026
Cas 👉 Xavi Albert asume el reto de ser el entrenador jefe de Valencia Baskethttps://t.co/XgGfucnAyo
Val 👉 Xavi Albert assumeix el repte de ser l'entrenador cap de Valencia Baskethttps://t.co/thgzfypZcc
Eng 👉 Xavi… pic.twitter.com/wl8D2kOQH0
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