Βαλένθια: Ενίσχυση με Ριβέρο
Μια διαφορετική ομάδα θα είναι φέτος η Βαλένθια σε σχέση με την περσινή σεζόν, αφού αποχώρησαν κομβικοί παίκτες όπως ο Μοντέρο, ο Μπαντιό, ο Κι, ο Ρίβερς, αλλά και ο προπονητής Μαρτίνεθ που πήγε στη Ρεάλ.
Η ισπανική ομάδα κλείνει τα κενά στο ρόστερ της και ανακοίνωσε την απόκτηση του Χασιέλ Ριβέρο, αλλά για μηνιαίο συμβόλαιο. Τη σεζόν που πέρασε, έπαιξε στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά μόλις σε 9 ματς λόγω τραυματισμού.
Αυτή θα είναι η δεύτερη θητεία του Χασιέλ Ριβέρο ως παίκτη της Βαλένθια,.αφού πέρασε δύο σεζόν στη Βαλένθια μεταξύ 2021 και 2023, συμμετέχοντας σε 105 αγώνες με την πορτοκαλί φανέλα.
Bentornat, Jasiel! 🧡— Valencia Basket Club (@valenciabasket) August 31, 2026
Cas 👉 Jasiel Rivero se incorpora a Valencia Basket con un contrato temporal de un meshttps://t.co/TCMKKOaiyY
Val 👉 Jasiel Rivero s'incorpora a Valencia Basket amb un contracte temporal d'un meshttps://t.co/XgLZ5CeZwT
Eng 👉 Jasiel Rivero joins… pic.twitter.com/TeYSODyxvZ
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