H Βαλένθια συνεχίζει την ενίσχυση της και ανακοίνωσε την απόκτηση του Χασιέλ Ριβέρο.

Μια διαφορετική ομάδα θα είναι φέτος η Βαλένθια σε σχέση με την περσινή σεζόν, αφού αποχώρησαν κομβικοί παίκτες όπως ο Μοντέρο, ο Μπαντιό, ο Κι, ο Ρίβερς, αλλά και ο προπονητής Μαρτίνεθ που πήγε στη Ρεάλ.

Η ισπανική ομάδα κλείνει τα κενά στο ρόστερ της και ανακοίνωσε την απόκτηση του Χασιέλ Ριβέρο, αλλά για μηνιαίο συμβόλαιο. Τη σεζόν που πέρασε, έπαιξε στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά μόλις σε 9 ματς λόγω τραυματισμού.

Αυτή θα είναι η δεύτερη θητεία του Χασιέλ Ριβέρο ως παίκτη της Βαλένθια,.αφού πέρασε δύο σεζόν στη Βαλένθια μεταξύ 2021 και 2023, συμμετέχοντας σε 105 αγώνες με την πορτοκαλί φανέλα.