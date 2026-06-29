Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε στα ΜΜΕ της Βουλγαρίας για τους Φαλ, Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Μοντέρο.

Ο Σάσα Βεζένκοβ είναι στη Βουλγαρία, προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής ομάδας της χώρας του στα προκριματικά του EuroBasket 2029, με τον σταρ του Ολυμπιακού να τίθεται στην διάθεση των εκπροσώπων του βουλγαρικού Τύπου και να απαντάει, μεταξύ άλλων, σε ερωτήσεις για τους Φαλ, Μοντέρο και Μίλερ-ΜακΙντάιρ!

Για τη μεταγραφή του Μουσταφά Φαλ στον Παναθηναϊκό, ο Σάσα Βεζένκοβ ανέφερε ότι: «Είναι μια επαγγελματική απόφαση. Ο καθένας έχει την οικογένειά του και σκέφτεται το μέλλον του. Δεν μπορείς όμως να διαγράψεις από το μυαλό και την καρδιά σου πέντε χρόνια που έζησες με συγκεκριμένους ανθρώπους. Περάσαμε τόσες πολλές στιγμές μαζί και του εύχομαι πάνω απ' όλα να είναι υγιής. Για 40 λεπτά θα είμαστε αντίπαλοι, αλλά πάντα θα θυμάμαι όσα ζήσαμε μαζί».

Για τη μεταγραφή του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στον Ολυμπιακό δήλωσε πως: «Γνωρίζω ότι έχει υπογράψει με την ομάδα μας εδώ και περίπου έναν μήνα. Πιστεύω πως με εκείνον, τον Μοντέρο και τα παιδιά που ήταν μαζί μας και πέρσι, θα έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Απομένει να το αποδείξουμε στο παρκέ».

Τέλος, ο Σάσα Βεζένκοβ απάντησε και σε ερώτηση για το αν θα αγωνιστεί με την εθνική τον Αύγουστο, λέγοντας ότι: «Αν είμαστε καλά στην υγεία μας, τον Αύγουστο θα είμαι εδώ. Η προετοιμασία δεν έχει ακόμη ξεκινήσει και υπάρχει χρόνος. Το σημαντικό τώρα είναι να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, όταν είμαι υγιής και το επιτρέπει το πρόγραμμα της EuroLeague, θα είμαι πάντα διαθέσιμος να βοηθήσω την εθνική ομάδα».