Μπασκόνια: Τέλος ο Ντιακιτέ
Έπειτα από έναν χρόνο παρουσίας στην ομάδα, ο Μαμαντί Ντιακιτέ αποτελεί παρελθόν από την Μπασκόνια.
Συγκεκριμένα ο ισπανικός σύλλογος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.
Ο Ντιακιτέ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague, μέτρησε μ.ο 8.4 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά αγώνα σε 37 αναμετρήσεις με τους Βάσκους.
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Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπασκόνια:
«H Μπασκόνια και ο Μαμαντί Ντιακιτέ χωρίζουν μετά από μια σεζόν στην οποία ο παίκτης από τη Γουινέα φορούσε την μπλε και κόκκινη φανέλα.
Ο Μαμάντι έχει αγωνιστεί συνολικά σε 76 επίσημους αγώνες με την Μπασκόνια σε Liga Endesa, Copa del Rey και EuroLeague, έχοντας μέσο όρο 9,1 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και βαθμολογία αποτελεσματικότητας 11,5. Βοήθησε την ομάδα να κατακτήσει το Copa del Rey το 2016.
Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Μαμάντι Ντιακιτέ για την αφοσίωσή του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και να του ευχηθεί καλή τύχη στις μελλοντικές του επαγγελματικές και προσωπικές προσπάθειες. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαμάντι!»
Kosner Baskonia y Mamadi Diakite separan sus caminos— Kosner Baskonia (@Baskonia) July 25, 2026
Mila esker, Mamadi! 💙❤️
📎https://t.co/kOqQMYAqmg pic.twitter.com/9YvDsf0DQe
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