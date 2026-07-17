Η Μπασκόνια προχώρησε σε μια σημαντική κίνηση ενίσχυσης καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομηνικανού γκαρντ, Κρις Ντουάρτε.

Λίγο μετά την ανακοίνωση για το «διαζύγιο» με τον Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, οι Βάσκοι επισημοποίησαν την συμφωνία με τον Κρις Ντουάρτε.

Ο Δομηνικανός, πρώην NBAer και μέχρι πρότινος παίκτης της Μάλαγα, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Μπασκόνια στην οποία και θα αγωνίζεται (τουλάχιστον) έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Ντουάρτε ξεκίνησε την καριέρα του στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ (NCAA) με τους Oregon Ducks και έκανε το άλμα στο NBA τη σεζόν 2021-22 με τους Ιντιάνα Πέισερς. Έκτοτε, ο Δομινικανός, ο οποίος μετρά περισσότερες από 150 συμμετοχές στο NBA, φόρεσε επίσης τις φανέλες των Σακραμέντο Κινγκς και Σικάγο Μπουλς, πριν μετακομίσει την περασμένη σεζόν στην Ευρώπη για λογαριασμό της Ουνικάχα Μάλαγα.

Με την ομάδα της Ανδαλουσίας είχε κατά μέσο όρο 11,4 πόντους και 2,9 ασίστ στη Liga Endesa, καθώς και 9,5 πόντους και 1,9 ασίστ στο Basketball Champions League.