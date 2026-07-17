Καμπαρό: Τέλος από τη Μπασκόνια
Ύστερα από δύο χρόνια στην Βιτόρια έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπασκόνια, ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του.
Όπως ανακοίνωσαν χαρακτηριστικά οι Βάσκοι, ο Γάλλος φόργουορντ αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετική σεζόν.
Συγκεκριμένα ο Λουβαβού-Καμπαρό αγωνίστηκε σε 36 παιχνιδια της Euroleague τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έχοντας κατά μέσο όρο 18.2 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ, σουτάροντας με 54,8% στα δίποντα, 41,2% στα τρίποντα και 89,8% στις βολές.
Kosner Baskonia y Timothé Luwawu-Cabarrot separan sus caminos— Kosner Baskonia (@Baskonia) July 17, 2026
Mila Esker, Tim! 💙❤️
📎 https://t.co/dUNSEaF8qM pic.twitter.com/pO6VTCq1lO
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