Παρελθόν αποτελεί από την Μπασκόνια ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό όπως ανακοίνωσαν και επίσημα οι Βάσκοι.

Ύστερα από δύο χρόνια στην Βιτόρια έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπασκόνια, ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Όπως ανακοίνωσαν χαρακτηριστικά οι Βάσκοι, ο Γάλλος φόργουορντ αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετική σεζόν.

Συγκεκριμένα ο Λουβαβού-Καμπαρό αγωνίστηκε σε 36 παιχνιδια της Euroleague τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έχοντας κατά μέσο όρο 18.2 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ, σουτάροντας με 54,8% στα δίποντα, 41,2% στα τρίποντα και 89,8% στις βολές.