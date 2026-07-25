Η Μπασκόνια είναι κοντά σε συμφωνία με τον ΝΒΑερ Έι Τζέι Λόσον, όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Τσέμα Ντε Λούκας.

Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ΝΒΑερ Έι Τζέι Λόσον (26χρ., 1.98) βρίσκεται η Μπασκόνια η οποία προχωράει το σχεδιασμό της νέας σεζόν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Τσέμα Ντε Λούκας. Οι Βάσκοι θέλουν να αποκτήσουν έναν παίκτη σημείο αναφοράς στην περιφέρεια τους και ο Καναδός άσος φαίνεται πως είναι εκείνος στον οποίο έχουν καταλήξει για τη νέα σεζόν και γύρω του θα σχεδιαστεί η αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας.

Μάλιστα, οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να έχουν προχωρήσει αρκετά, καθώς ο Ισπανός δημοσιογράφος, ισχυρίζεται πως η διοίκηση της ομάδας των Βάσκων έχει εξασφαλίσει την υπογραφή του. Ο Έι Τζέι Λόσον τα δυο τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στους Τορόντο Ράπτορς και στη θυγατρική τους ομάδα στη G-League.

Πέρυσι στο NBA είχε 4.2 πόντους και 1.8 ριμπάουντ σε 24 παιχνίδια, ενώ στη G-League είχε 20.8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ. Αναμφίβολα, πρόκειται για μια εξαιρετική επιλογή και η απόκτηση του θα ισχυροποιήσει τη Μπασκόνια εν όψει της νέας σεζόν στην περιφέρεια.