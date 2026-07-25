Μπασκόνια: Κλείνει τον Έι Τζέι Λόσον
Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ΝΒΑερ Έι Τζέι Λόσον (26χρ., 1.98) βρίσκεται η Μπασκόνια η οποία προχωράει το σχεδιασμό της νέας σεζόν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Τσέμα Ντε Λούκας. Οι Βάσκοι θέλουν να αποκτήσουν έναν παίκτη σημείο αναφοράς στην περιφέρεια τους και ο Καναδός άσος φαίνεται πως είναι εκείνος στον οποίο έχουν καταλήξει για τη νέα σεζόν και γύρω του θα σχεδιαστεί η αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας.
Μάλιστα, οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να έχουν προχωρήσει αρκετά, καθώς ο Ισπανός δημοσιογράφος, ισχυρίζεται πως η διοίκηση της ομάδας των Βάσκων έχει εξασφαλίσει την υπογραφή του. Ο Έι Τζέι Λόσον τα δυο τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στους Τορόντο Ράπτορς και στη θυγατρική τους ομάδα στη G-League.
Πέρυσι στο NBA είχε 4.2 πόντους και 1.8 ριμπάουντ σε 24 παιχνίδια, ενώ στη G-League είχε 20.8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ. Αναμφίβολα, πρόκειται για μια εξαιρετική επιλογή και η απόκτηση του θα ισχυροποιήσει τη Μπασκόνια εν όψει της νέας σεζόν στην περιφέρεια.
ÚLTIMA HORA: El Kosner Baskonia ha atado el fichaje de A.J. Lawson, escolta canadiense de 1.98 m. y 26 años con pasaporte jamaicano y 107 partidos de experiencia en la #NBA.
Kosner Baskonia has a deal with former Raptors player A.J. Lawson (26 y.o.; 1.98 m.).— Chema de Lucas (@chemadelucas) July 25, 2026
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