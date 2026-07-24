Ρεάλ Μαδρίτης: Το βίντεο με την πορεία του Γιουλ στην ομάδα
Ο Σέρχιου Γιουλ θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη Ρεάλ Μαδρίτης για ακόμη έναν χρόνο, με την ισπανική ομάδα να του αφιερώνει βίντεο.
Συγκεκριμένα ο ισπανικός σύλλογος, θέλησε να θυμηθεί όλη την πορεία του Γιουλ στην ομάδα και ανέβασε βίντεο στο x που φαίνεται η.... διαδρομή του 38χρονου γκαρντ στη Ρεάλ. Ο Σέρχιο Γιουλ είναι ο παίκτης που έχει φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης τις περισσότερες φορές, 1.249 και θα συνεχίσει να γράφει... ιστορία!
Δείτε το βίντεο:
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📖 To be continued... @23Llull pic.twitter.com/mVWzfhyRN9— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) July 24, 2026
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