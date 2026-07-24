Με αφορμή την επέκταση της συνεργασίας του Σέρχιου Γιουλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η ισπανική ομάδα ανέβασε βίντεο με την πορεία του 38χρονου γκαρντ στον σύλλογο.

Ο Σέρχιου Γιουλ θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη Ρεάλ Μαδρίτης για ακόμη έναν χρόνο, με την ισπανική ομάδα να του αφιερώνει βίντεο.

Συγκεκριμένα ο ισπανικός σύλλογος, θέλησε να θυμηθεί όλη την πορεία του Γιουλ στην ομάδα και ανέβασε βίντεο στο x που φαίνεται η.... διαδρομή του 38χρονου γκαρντ στη Ρεάλ. Ο Σέρχιο Γιουλ είναι ο παίκτης που έχει φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης τις περισσότερες φορές, 1.249 και θα συνεχίσει να γράφει... ιστορία!