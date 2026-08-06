Ο Μάριο Χεζόνια μέσω ανάρτησης αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα χρόνια που πέρασε στον σύλλογο.

Παίκτης των Καβαλίερς είναι και επίσημα ο Μάριο Χεζόνια με την ομάδα του Κλίβελαντ να ανακοινώνει την απόκτησή του. Ο Κροάτης φόργουορντ μέσω ανάρτησης, ευχαρίστησε τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα χρόνια που πέρασε στον ισπανικό σύλλογο.

Μάλιστα αναφέρει μεταξύ άλλων τον λόγο της απόφασής του, ενώ τονίζει πως ελπίζει στο μέλλον οι «δρόμοι» τους να ξανασυναντηθούν.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Μάριο Χεζόνια:

«Ύστερα από πάρα πολλή σκέψη τον τελευταίο μήνα, αποφάσισα να κρατήσω μόνο τα καλά.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου στη Μαδρίτη, είχα την τύχη να μοιραστώ τα αποδυτήρια και τη ζωή μου με εξαιρετικούς συμπαίκτες και προπονητές, ανθρώπους με τους οποίους ξέρω ότι θα διατηρήσω μια σχέση για όλη μου τη ζωή. Με τον καιρό έμαθα, αργά και πολλές φορές με δυσκολία, ότι το πραγματικό μεγαλείο ενός ανθρώπου μετριέται ακριβώς από αυτό. Με γεμίζει βαθιά χαρά που μοιράστηκα ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της καριέρας μου με ανθρώπους τόσο κοντινούς και τόσο ξεχωριστούς.

Κατάφερα επίσης κάτι πολύ δύσκολο, το οποίο θα κουβαλώ μαζί μου με τον μεγαλύτερο σεβασμό και αγάπη για όλη μου τη ζωή: τη σύνδεση με τους φιλάθλους της Μαδρίτης. Υπήρξαν πολλές βραδιές στις οποίες σίγουρα σας έκανα να χάσετε την υπομονή σας με κάποιο τρίποντο που μόνο ο Μάριο μπορούσε να επιχειρήσει χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν… και άλλες τόσες στις οποίες εσείς κάνατε εμένα να χάσω την ψυχραιμία μου. Υποθέτω πως έτσι είναι οι σχέσεις που έχουν πραγματικά σημασία.

Από την πρώτη κιόλας μέρα, το μήνυμα ήταν πολύ ξεκάθαρο για μένα: να κερδίσουμε τα πάντα. Και τα καταφέραμε: αγώνες, μάχες, «πολέμους», τίτλους… ΤΑ ΠΑΝΤΑ! Όμως, αν κάποιος κατάφερε να με κερδίσει για πάντα, αυτός είστε εσείς.

Μου μάθατε τι σημαίνει η εγγύτητα ενός συλλόγου που βιώνεται σαν οικογένεια. Με κάνατε πραγματικό νικητή. Η ένωση της νοοτροπίας, του χαρακτήρα, της προσωπικότητάς μου και του ανταγωνιστικού μου πνεύματος με το DNA της Ρεάλ Μαδρίτης είναι, χωρίς καμία αμφιβολία, ένα από τα καλύτερα πράγματα που μου έχουν συμβεί στη ζωή.

Το κατάλαβα πολύ γρήγορα, ίσως νωρίτερα απ’ όσο φανταζόμουν: αυτό ήταν το μέρος μου. Όμως έφτασε εκείνη η στιγμή που πίστευα πως δεν θα ερχόταν ποτέ: να φύγω από τη Ρεάλ Μαδρίτης, να φύγω από το σπίτι μου.

Μια απόφαση που δεν οφείλεται ούτε στην έλλειψη αγάπης προς εσάς ούτε στην έλλειψη επιθυμίας να συνεχίσω να παλεύω για αυτή τη φανέλα, αλλά στις συνθήκες που με οδήγησαν να ακολουθήσω έναν διαφορετικό δρόμο.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τον τρόπο με τον οποίο με αντιμετωπίσατε από την πρώτη μέρα. Πάντα προσπάθησα να ανταποδώσω αυτή την αγάπη, μένοντας όσο πιο κοντά γινόταν σε εσάς: πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τους αγώνες, στο Ίδρυμα, στην πόλη και, πάνω απ’ όλα, μέσα στο γήπεδο, δίνοντας τα πάντα σε κάθε φάση για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει.

Και ήταν ακριβώς εκεί όπου ένιωσα περισσότερο τη στήριξή σας: στις καλές αλλά και στις δύσκολες στιγμές!

Τώρα συνεχίζω την πορεία μου με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια φιλοδοξία με την οποία ήρθα. Με ξέρετε ήδη. Εύχομαι οι δρόμοι μας να συναντηθούν ξανά κάποια μέρα.

Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Θα παρακολουθώ την ομάδα πάντα, από κοντά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! ΖΗΤΩ Η ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ!

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, Φλορεντίνο Πέρεθ, και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στον σύλλογο για αυτά τα τόσο όμορφα χρόνια.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Αλμπέρτο Ερέρος και τον Ρούντι Φερνάντεθ για τον επαγγελματισμό τους, για τα καλά λόγια που είχαν πάντα να πουν για μένα, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια, αλλά και για την εικόνα στήριξης που πάντοτε μετέδιδαν.

Και, πάνω απ’ όλα, τον Χουάν Κάρλος Σάντσεθ, για όλα όσα μου πρόσφερε και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το συμβόλαιό μου ώστε να μπορέσω να συνεχίσω να κυνηγώ το όνειρό μου να αγωνιστώ στο NBA. Θα του είμαι αιώνια ευγνώμων.

Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να ήταν τόσο σοβαροί, τόσο ειλικρινείς και τόσο εύκολοι στη συνεννόηση. Πάντα θα εκτιμώ τις σχέσεις που χτίζονται πάνω στον λόγο, τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη. Αυτές είναι αξίες που θεωρούσα πάντα θεμελιώδεις και που θα συνεχίσω να τιμώ όπου κι αν βρεθώ».

