Ρεάλ Μαδρίτης: Βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Λόνι Γουόκερ, σύμφωνα με Ισπανό δημοσιογράφο
Τον μεταγραφικό της σχεδιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίζει η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Λόνι Γουόκερ, σύμφωνα με όσα αναφέρει Ισπανός δημοσιογράφος, Τσέμα Ντε Λούκας.
Συγκεκριμένα η «βασίλισσα», μετά τις πρώτες τις μεταγραφικές κινήσεις θέλει να ανανεώσει και την περιφέρειά της και έχει βάλει στόχο την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ από τη Μακάμπι.
Ο Γουόκερ δεσμεύεται με τον ισραηλινό σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο, ωστόσο δεν είναι απίθανο οι δύο πλευρές να καταλήξουν στην κοινή λύση του συμβολαίου.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague είχε μ.ο 15.2.πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά αγώνα.
ÚLTIMA HORA: El Real Madrid negocia el fichaje de Lonnie Walker.— Chema de Lucas (@chemadelucas) July 24, 2026
Real Madrid is negotiating a deal with Lonnie Walker.
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