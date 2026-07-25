Η Ντουμπάι θα αποτελέσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Τόρνικε Σενγκέλια, όπως αναφέρουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι φαίνεται πως πήρε ο Τόρνικε Σενγκέλια, ο οποίος αφήνει τη Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισπανικού Encestando ο Γεωργιανός πάουερ φόργουορντ αναμένεται να ενταχθεί στην Ντουμπάι την επόμενη εβδομάδα! Μάλιστα, όπως επισημαίνουν στο ρεπορτάζ εκτός από την πρόταση της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε προτάσεις και από τη Φενέρμπαχτσε, την Παρτίζαν και τον Ολυμπιακό. Τελικά, ο Τόρνικε Σενγκέλια επέλεξε να ενταχθεί στην ομάδα της Ντουμπάι, η οποία πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσής του ύψους 900.000 ευρώ.

Η επιθυμία του Γεωργιανού πάουερ φόργουορντ είναι να προσπαθήσει να κατακτήσει την Euroleague σε αυτά τα δύο καλά χρόνια που του απομένουν, δεδομένου ότι πρόκειται να κλείσει τα 35.

Στόχος του είναι να βρεθεί στο Final Four της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και θεωρεί το πρότζεκτ της Ντουμπάι κατάλληλο και του προσφέρει έναν σημαντικό ρόλο δίπλα στον προπονητή του στην Μπαρτσελόνα τους τελευταίους μήνες, Τσάβι Πασκουάλ.