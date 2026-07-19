Ολυμπιακός: Η μέρα και η ώρα άφιξης του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ

Ολυμπιακός: Η μέρα και η ώρα άφιξης του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ

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Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε την ώρα και την ημέρα που θα βρεθεί ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στην Αθήνα για την πρώτη του «γνωριμία» με τον Ολυμπιακό.

Την ερχόμενη Τετάρτη (22/07) ο Αμερικανός πλέι μέικερ θα «πατήσει» στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και θα πάρει την πρώτη «γεύση» από τον Ολυμπιακό.

Όπως έκανε γνωστό η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ αναμένεται στην Αθήνα (22/07, 22:45) προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Ο έμπειρος point guard θα έχει την ευκαιρία για την πρώτη του «γνωριμία» με τη νέα του ομάδα πριν επιστρέψει στα τέλη Αυγούστου για την έναρξη της προετοιμασίας.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ σε σχετικό μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού είχε εκφράσει και την ανυπομονησία του να μπει στην αφετηρία της νέας σεζόν.

     

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