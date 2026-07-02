Ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού, μέσω των social media της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.

Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ. Ο Αμερικανός γκαρντ ανακοινώθηκε από τους «ερυθρόλευκους» και έρχεται στον Πειραιά για να ενισχύσει τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας στην περιφέρεια.

Ο Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού και τόνισε ότι είναι ενθουσιασμένος.

Αναλυτικά είπε

«Γειά σας είμαι ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ. Είμαι αρκετά ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος της οικογένειας και ανυπομονώ να σας δω στην Ελλάδα. Ελπίζω όλοι να απολαμβάνετε το καλοκαίρι σας και θα τα πούμε σύντομα».