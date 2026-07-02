Ολυμπιακός: Το πρώτο μήνυμα του ΜάκΙνταϊρ στον κόσμο της ομάδας
Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ. Ο Αμερικανός γκαρντ ανακοινώθηκε από τους «ερυθρόλευκους» και έρχεται στον Πειραιά για να ενισχύσει τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας στην περιφέρεια.
Ο Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού και τόνισε ότι είναι ενθουσιασμένος.
Αναλυτικά είπε
«Γειά σας είμαι ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ. Είμαι αρκετά ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος της οικογένειας και ανυπομονώ να σας δω στην Ελλάδα. Ελπίζω όλοι να απολαμβάνετε το καλοκαίρι σας και θα τα πούμε σύντομα».
Olympiacos fans, this one's for you!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) July 2, 2026
You have a message from @CodiTyree0 . 💌#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/NEASOuMFGQ
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