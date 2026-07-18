Οι Γάλλοι φέρνουν εκ νέου στο προσκήνιο το όνομα του Σιλβέιν Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό ωστόσο ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Βιλερμπάν και παρά το πρόβλημα που προέκυψε θεωρείται πολύ δύσκολο να αποχωρήσει από την ομάδα της Λυών.

Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αναζήτηση ποιοτικού point guard, ο οποίος αναμένεται και να κλείσει το ρόστερ της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν. Ένας από τους παίκτες που είχε στη λίστα και για τον οποίο μπορεί να... παραμονεύει ακόμα είναι ο Σιλβέιν Φρανσίσκο αν και ο Γάλλος point guard δεσμεύεται με μεγάλο συμβόλαιο με την Βιλερμπάν.

Μπορεί να έχει προκύψει πρόβλημα στην ομάδα της Λυών αναφορικά με το budget το οποίο τελικά μειώνεται κατά το... ήμισυ από τον αρχικό προϋπολογισμό αλλά προς το παρόν δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του Φρανσίσκο από την Βιλερμπάν.

Όπως έγινε γνωστό ύστερα από δημοσίευμα της «L' Equipe» το εκτιμώμενο μπάτζετ της Βιλερμπάν, έφτανε τα 59 εκατ. ευρώ, ωστόσο ο γαλλικός σύλλογος εμφανίστηκε την Τετάρτη (15/07) ενώπιον της Εθνικής Διεύθυνσης Ελέγχου και Συμβουλευτικής Διοίκησης (DNCCG), παρουσιάζοντας ένα εναλλακτικό πλάνο που βασίζεται σε προϋπολογισμό περίπου 24 εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτομάτως άρχισαν να προκύπτουν και ερωτηματικά αναφορικά με το μέλλον πολλών παικτών που είχαν υπογράψει παχυλά συμβόλαια, μεταξύ των οποίων και ο Σιλβέιν Φρανσίσκο. Πάντως και με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, ο παίκτης αναμένεται να αγωνιστεί στη Βιλερμπάν χωρίς να υπάρχει θέμα πιθανής αποχώρησης.

Πάντως η γαλλική ιστοσελίδα «BeBasket» επανέφερε τον Παναθηναϊκό στο προσκήνιο με αφορμή την κατάσταση που έχει περιέλθει στην Βιλερμπάν γράφοντας μεταξύ άλλων ότι «ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών «μεγαθηρίων» της EuroLeague, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες γύρω από τον μελλοντικό προϋπολογισμό της Βιλερμπάν (ASVEL). Ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις ομάδες που διερεύνησαν την κατάσταση του Γάλλου πλέι μέικερ, ωστόσο το κορυφαίο μεταγραφικό απόκτημα του Τόνι Πάρκερ προτιμά, προς το παρόν, να περιμένει, ενώ η Βιλερμπάν εργάζεται ώστε να εξασφαλίσει τους οικονομικούς πόρους που είχε αρχικά προγραμματίσει.»

Και συνέχισε στο ίδιο δημοσίευμα: «Η αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από τα οικονομικά της ASVEL προκάλεσε άμεσα κινητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά. Αρκετές ομάδες της EuroLeague ζήτησαν πληροφορίες για το ρόστερ που δημιούργησε ο Τόνι Πάρκερ τις τελευταίες εβδομάδες. Μεταξύ των ομάδων που παρακολουθούν στενά την υπόθεση του Σιλβέν Φρανσίσκο βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός. Ο ελληνικός σύλλογος είχε επιχειρήσει να αποκτήσει τον Γάλλο γκαρντ ήδη από τις αρχές Ιουνίου.Τότε, στις συζητήσεις έπαιξε σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε ακόμη ανακοινώσει επίσημα τον νέο του προπονητή. Ως οργανωτής, ο Σιλβέν Φρανσίσκο επιθυμούσε να συνομιλήσει απευθείας με τον άνθρωπο που θα αναλάμβανε την τεχνική ηγεσία της ομάδας πριν πάρει την οριστική του απόφαση. Εκείνη την περίοδο, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν είχε ακόμη ανακοινωθεί από τον αθηναϊκό σύλλογο.

Έκτοτε, τα δεδομένα έχουν αλλάξει και οι αμφιβολίες γύρω από τον προϋπολογισμό της ASVEL οδήγησαν φυσιολογικά αρκετές ομάδες να επανέλθουν, ζητώντας νέες πληροφορίες για την περίπτωσή του. Παρά το έντονο ενδιαφέρον, η προτεραιότητα του Σιλβέν Φρανσίσκο παραμένει η Βιλερμπάν, ειδικά από τη στιγμή που η προθεσμία της NBA opt-out ρήτρας του έχει πλέον εκπνεύσει. Ο Γάλλος πλέι μέικερ περιμένει να διαπιστώσει την έκβαση των ενεργειών που πραγματοποιεί η ASVEL, προκειμένου να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του πρότζεκτ της για τη σεζόν 2026-27.»