Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Αθήνα, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε πέρασε από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις.

Ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ είχε την πρώτη του γνωριμία με το «Telekom Center Athens» όπου ξεναγήθηκε στους χώρους του γηπέδου το οποίο θα αποτελεί και το... νέο του σπίτι.

Στο περιθώριο της παραμονής του στην Αθήνα, ο Γιαμπουσέλε πέρασε και από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο «Υγεία» ενώ στη συνέχεια θα επιστρέψει στην πατρίδα του.

Φυσικά αναμένεται στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR, αν και θα υπάρχουν και οι υποχρεώσεις του με την εθνική Γαλλίας στο «παράθυρο» των Προκριματικών του Παγκοσμίου στα τέλη του Αυγούστου.