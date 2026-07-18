Ο Μπράνκου Μπάντιο έκλεψε την παράσταση στις αναρτήσεις της Eurolegue, κάνοντας η διοργανώτρια αρχή ειδική αναφορά στον Σενεγαλέζο γκαρντ.

Ένα από τα νέα αποκτήματα του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει της νέας σεζόν είναι και ο Μπράνκου Μπάντιο ο οποίος προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στη Βαλένθια.

Ο Σενεγαλέζος γκαρντ ήταν από τους παίκτες που έκλεψαν την παράσταση στην τρομερή πορεία της ισπανικής ομάδας με αποτέλεσμα να εξαργυρώσει αυτή τη σεζόν με την μεταγραφή του στο «τριφύλλι» για τα επόμενα τρία χρόνια.

«Από μια εκπληκτική πορεία στα playoffs, τώρα χαρίζει θέαμα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Μπράνκου Μπάντιο είναι πραγματικός... μάγος» ήταν η ανάρτηση της Euroleague για τον Μπάντιο.

Αν μη τι άλλο ο Μπάντιο πραγματοποιούσε την μία πολύ καλή εμφάνιση μετά την άλλη, τόσο στην Euroleague όσο και στο ισπανικό πρωτάθλημα, κάτι που αποτυπώθηκε εμφατικά στους αριθμούς του και στα στατιστικά του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος μέτρησε 40 ματς στην Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 9.6 στο PIR ανά 20:29 λεπτά συμμετοχής. Αντίστοιχα σε 41 παιχνίδια της Liga Endesa στην Ισπανία, ο Μπάντιο είχε κατά μέσο όρο 9.9 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά 19:47 λεπτά συμμετοχής. Σούταρε με 54,1% στα δίποντα, 32,5% στα τρίποντα και 79,5 στις βολές

Δείτε την σχετική ανάρτηση της Euroleague