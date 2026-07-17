Σύμφωνα με τη «L' Equipe», το μπάτζετ της Βιλερμπάν θα είναι χαμηλότερο από αυτό που υπολόγιζε, με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να κάνει ένα σχόλιο στα social media.

Η Βιλερμπάν παρότι πραγματοποίησε μία κακή σεζόν στη EuroLeague, έχει... γυρίσει τον διακόπτη. Η γαλλική ομάδα, ήδη έχει προχωρήσει σε εξαιρετικές μεταγραφικές κινήσεις και φαίνεται πως έχει υψηλές βλέψεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Το εκτιμώμενο μπάτζετ της Βιλερμπάν, έφτανε τα 59 εκατ. ευρώ, ωστόσο φαίνεται, ότι δεν θα είναι τόσο υψηλό. Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής «L' Equipe», ο γαλλικός σύλλογος εμφανίστηκε την Τετάρτη (15/07) ενώπιον της Εθνικής Διεύθυνσης Ελέγχου και Συμβουλευτικής Διοίκησης (DNCCG), παρουσιάζοντας ένα εναλλακτικό πλάνο που βασίζεται σε προϋπολογισμό περίπου 24 εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτή η είδηση κάνει τον γύρω του μπασκετικού κόσμου, με τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος έχει υπογράψει στη Βιλερμπάν, να κάνει ένα σχόλιο στο «Χ» και να γράφει «Lολ», δείχνοντας το πόσο ξαφνιάστηκε.