Ο Σιλβέν Φρανσίσκο θα μείνει κανονικά στη Βιλερμπάν και δεν υπάρχει κανένα θέμα πιθανής αποχώρησης.

Τα βλέμματα έχουν στραφεί στη Βιλερμπάν, καθώς έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα με το μπάτζετ της ομάδας. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο, έκανε μία ανάρτηση στο «Χ» μετά από αυτή την είδηση και έγραψε «lol», δείχνοντας έτσι ότι ξαφνιάστηκε.

Ο κόσμος στα social media έχει πάρει... φωτιά μετά από αυτή την ανάρτηση και γίνεται μεγάλη κουβέντα για το αν ο Γάλλος γκαρντ, θα συνεχίσει στη Βιλερμπάν. Κάτι τέτοιο δεν υφίσταται, μιας και ο 28χρονος, δεν θα πάει πουθενά.

Οι άνθρωποι στον κύκλο του Φρανσίσκο, επιβεβαιώνουν ότι ο ταλαντούχος γκαρντ, δεν θα βγει στην αγορά και τη νέα σεζόν θα τον δούμε στα ευρωπαϊκά παρκέ με την ομάδα από τη Λυών. Από την άλλη, η Βιλερμπάν, θα βρει τον τρόπο για να καλυφθεί όλο το απαιτούμενο ποσό, προκειμένου το μπάτζετ του συλλόγου, να είναι όσο είχαν υπολογίσει, δηλαδή στα 59 εκατ. ευρώ.