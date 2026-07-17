Φρανσίσκο: Μένει κανονικά στη Βιλερμπάν
Τα βλέμματα έχουν στραφεί στη Βιλερμπάν, καθώς έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα με το μπάτζετ της ομάδας. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο, έκανε μία ανάρτηση στο «Χ» μετά από αυτή την είδηση και έγραψε «lol», δείχνοντας έτσι ότι ξαφνιάστηκε.
Ο κόσμος στα social media έχει πάρει... φωτιά μετά από αυτή την ανάρτηση και γίνεται μεγάλη κουβέντα για το αν ο Γάλλος γκαρντ, θα συνεχίσει στη Βιλερμπάν. Κάτι τέτοιο δεν υφίσταται, μιας και ο 28χρονος, δεν θα πάει πουθενά.
Οι άνθρωποι στον κύκλο του Φρανσίσκο, επιβεβαιώνουν ότι ο ταλαντούχος γκαρντ, δεν θα βγει στην αγορά και τη νέα σεζόν θα τον δούμε στα ευρωπαϊκά παρκέ με την ομάδα από τη Λυών. Από την άλλη, η Βιλερμπάν, θα βρει τον τρόπο για να καλυφθεί όλο το απαιτούμενο ποσό, προκειμένου το μπάτζετ του συλλόγου, να είναι όσο είχαν υπολογίσει, δηλαδή στα 59 εκατ. ευρώ.
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