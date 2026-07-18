Euroleague: Χορταστικό βίντεο 17 λεπτών για τα νέα αποκτήματα του Παναθηναϊκού
Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε πολύ γρήγορα και κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να αποκτήσει τέσσερις παίκτες που ήθελε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Πλέον εκκρεμεί μία κίνηση για τη θέση του point guard ωστόσο οι «πράσινοι» έχουν ήδη ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.
Η Euroleague έκανε ειδική αναφορά στα τέσσερα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού τα οποία και θα τεθούν υπό τις οδηγίες του Σέρβου τεχνικού.
Τον... χορό άνοιξε ο Μουστάφα Φαλ ερχόμενος από τον Ολυμπιακό, ενώ ακολούθησαν οι Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα και Γκέρσον Γιαμπουσέλε.
«Ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε τεράστια επιθετική ισχύ αυτό το καλοκαίρι» ήταν ο τίτλος της Euroleague στο «χορταστικό» βίντεο των 17 λεπτών για τους νέους παίκτες των «πρασίνων».
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