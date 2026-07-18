Η Euroleague ετοίμασε ένα βίντεο 17 λεπτών για τα τέσσερα νέα αποκτήματα του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε πολύ γρήγορα και κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να αποκτήσει τέσσερις παίκτες που ήθελε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Πλέον εκκρεμεί μία κίνηση για τη θέση του point guard ωστόσο οι «πράσινοι» έχουν ήδη ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Η Euroleague έκανε ειδική αναφορά στα τέσσερα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού τα οποία και θα τεθούν υπό τις οδηγίες του Σέρβου τεχνικού.

Τον... χορό άνοιξε ο Μουστάφα Φαλ ερχόμενος από τον Ολυμπιακό, ενώ ακολούθησαν οι Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα και Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

«Ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε τεράστια επιθετική ισχύ αυτό το καλοκαίρι» ήταν ο τίτλος της Euroleague στο «χορταστικό» βίντεο των 17 λεπτών για τους νέους παίκτες των «πρασίνων».