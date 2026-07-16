Φενέρμπαχτσε: Ανακοίνωσε τον Μάρκους Μπίνγκχαμ
Στη Φενέρμπαχτσε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάρκους Μπίνγκχαμ.
Ο Τούρκος σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του σέντερ, ο οποίος υπέγραψες διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους. Τη περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την Ουνίκς Καζάν, έχοντας μ.ο 15.6 πόντους, 7.1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1.4 κλεψίματα ανά αγώνα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:
Ο Μάρκους Μπίνγκχαμ Τζούνιορ εντάσσεται στη Φενέρμπαχτσε!
«Η ανδρική ομάδα μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε κατέληξε σε διετές συμβόλαιο με τον Αμερικανό σέντερ Μάρκους Μπίνγκχαμ Τζούνιορ (2,13 εκ. - 2000), ο οποίος φόρεσε τελευταία φορά τη φανέλα της Ούνικς Καζάν. Φορώντας τη φανέλα του Μίσιγκαν Στέιτ στο Αμερικανικό Κολλεγιακό Πρωτάθλημα από το 2018 έως το 2022, ο Μπίνγκχαμ Τζούνιορ υπέγραψε με τη Χάποελ Χάιφα για τη σεζόν 2023-24. Μετά την θητεία του στη Χάποελ Χολόν, ο Αμερικανός ψηλός μεταγράφηκε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον Νοέμβριο του 2024. Κέρδισε το πρωτάθλημα EuroCup το 2025.
Υπογράφοντας με την ομάδα της VTB League Ούνικς Καζάν για τη σεζόν 2025-26, ο Μπίνγκχαμ Τζούνιορ έπαιξε 54 αγώνες με τη ρωσική ομάδα, έχοντας μέσο όρο 15,6 πόντους, 7,1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1,4 κλεψίματα. Ευχόμαστε αυτή η συμφωνία να είναι ευοίωνη για τον Σύλλογό μας και τον Μάρκους Μπίνγκαμ Τζούνιορ και ευχόμαστε στον παίκτη μας πολλές επιτυχίες, ο οποίος θα αγωνιστεί για την επιτυχία της Ανδρικής Ομάδας Μπάσκετ της Φενερμπαχτσέ από τη σεζόν 2026-27, με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε».
Marcus Bingham Jr. Fenerbahçe’de! 💛💙✍️— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 16, 2026
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Unics Kazan forması giyen Amerikalı pivot Marcus Bingham Jr. (2.13cm - 2000) ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.
2018-2022 yıllarında Amerika Kolej Ligi’nde Michigan State forması giyen… pic.twitter.com/5vMbQHMOia
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