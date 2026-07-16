Παίκτης της Φενέμπαχτσε για την επόμενη διετία θα είναι ο Μάρκους Μπίνγκχαμ, όπως ανακοίνωσε η τούρκικη ομάδα.

Στη Φενέρμπαχτσε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάρκους Μπίνγκχαμ.

Ο Τούρκος σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του σέντερ, ο οποίος υπέγραψες διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους. Τη περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την Ουνίκς Καζάν, έχοντας μ.ο 15.6 πόντους, 7.1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1.4 κλεψίματα ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:

Ο Μάρκους Μπίνγκχαμ Τζούνιορ εντάσσεται στη Φενέρμπαχτσε!

«Η ανδρική ομάδα μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε κατέληξε σε διετές συμβόλαιο με τον Αμερικανό σέντερ Μάρκους Μπίνγκχαμ Τζούνιορ (2,13 εκ. - 2000), ο οποίος φόρεσε τελευταία φορά τη φανέλα της Ούνικς Καζάν. Φορώντας τη φανέλα του Μίσιγκαν Στέιτ στο Αμερικανικό Κολλεγιακό Πρωτάθλημα από το 2018 έως το 2022, ο Μπίνγκχαμ Τζούνιορ υπέγραψε με τη Χάποελ Χάιφα για τη σεζόν 2023-24. Μετά την θητεία του στη Χάποελ Χολόν, ο Αμερικανός ψηλός μεταγράφηκε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον Νοέμβριο του 2024. Κέρδισε το πρωτάθλημα EuroCup το 2025.

Υπογράφοντας με την ομάδα της VTB League Ούνικς Καζάν για τη σεζόν 2025-26, ο Μπίνγκχαμ Τζούνιορ έπαιξε 54 αγώνες με τη ρωσική ομάδα, έχοντας μέσο όρο 15,6 πόντους, 7,1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1,4 κλεψίματα. Ευχόμαστε αυτή η συμφωνία να είναι ευοίωνη για τον Σύλλογό μας και τον Μάρκους Μπίνγκαμ Τζούνιορ και ευχόμαστε στον παίκτη μας πολλές επιτυχίες, ο οποίος θα αγωνιστεί για την επιτυχία της Ανδρικής Ομάδας Μπάσκετ της Φενερμπαχτσέ από τη σεζόν 2026-27, με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε».