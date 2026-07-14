Φενέρμπαχτσε: Ανακοίνωσε τον Ίγκνας Σαργκιούνας
Στη Φενέρμπαχτσε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ίγκνας Σαργκιούνας! Ο τούρκικος σύλλογος ανακοίνωσε τον Λιθουανό γκαρντ, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα στις θέσεις των γκαρντ.
Ο Σαργκιούνας τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη Ρίτας, φτάνοντας ως την κατάκτηση του BCL, έχοντας μ.ο 11.2 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ ανά αγώνα.
Θυμίζουμε είναι ο παίκτης που είχε πετύχει 9 πόντους σε 15 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση της Λιθουανίας κόντρα στη Μ. Βρετανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δίνοντας τη νίκη στη χώρα του στο φινάλε.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:
«Ο Ίγκνας Σαργκιούνας εντάσσεται στη Φενέρμπαχτσε!
Η ανδρική ομάδα μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε κατέληξε σε συμφωνία 2+1 ετών με τον Λιθουανό γκαρντ Ίγκνας Σαργκιούνας (1,94 εκ. - 1999), ο οποίος φόρεσε τελευταία φορά τη φανέλα της BC Rytas. Ο Λιθουανός γκαρντ, ο οποίος ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2015 με την ομάδα της Ζαλγκίρις Κάουνας 2, ταξίδεψε στην Αμερική το 2018. Ο Σαργκιούνας ξεκίνησε την καριέρα του στο κολεγιακό πρωτάθλημα τη σεζόν 2018-19 με την Georgia Athletics και μεταγράφηκε στο Colorado State τη σεζόν 2019-20.
Μετά τα χρόνια του στην Αμερική, ο ταλαντούχος νεαρός παίκτης επέστρεψε στη Λιθουανία φορώντας τη φανέλα της BC Prienai. Τη σεζόν 2022-23, έπαιξε για τη Medi Bayreuth, τη σεζόν 2023-24 για τη Neptunas και από το 2024 μέχρι σήμερα, για την BC Rytas. Με την BC Rytas, ο Ignas Sargiunas αγωνίστηκε στη σεζόν 2025-26 του Basketball Champions League, όπου κατέκτησαν το πρωτάθλημα, με μέσο όρο 11,2 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ.
Ο καταξιωμένος πόιντ γκαρντ, ο οποίος εκπροσώπησε την Εθνική Ομάδα της Λιθουανίας σε διεθνείς αγώνες από νεαρή ηλικία, κέρδισε ένα ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18 της FIBA που διεξήχθη στην Τουρκία το 2016 και ένα χάλκινο μετάλλιο στη Σλοβακία το 2017. Ο Sargiunas, ο οποίος αγωνίστηκε επίσης στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2027 με την Εθνική Ομάδα της Λιθουανίας, σημείωσε στατιστικά 19 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ. Ευχόμαστε αυτή η συμφωνία να φέρει καλή τύχη στον Σύλλογό μας και στον Ignas Sargiunas. Ξεκινώντας από τη σεζόν 2026-27, ευχόμαστε στον παίκτη μας τις καλύτερες επιτυχίες, ο οποίος θα αγωνιστεί για την επιτυχία της Ανδρικής Ομάδας Μπάσκετ της Φενερμπαχτσέ, φορώντας με υπερηφάνεια την εμβληματική μας φανέλα».
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