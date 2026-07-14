Παίκτης της Φενέρμπαχτσε για τα επόμενα τρία χρόνια (2+1) θα είναι ο Ίγκνας Σαργκιούνας, όπως ανακοίνωσε ο τούρκικος σύλλογος.

Στη Φενέρμπαχτσε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ίγκνας Σαργκιούνας! Ο τούρκικος σύλλογος ανακοίνωσε τον Λιθουανό γκαρντ, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα στις θέσεις των γκαρντ.

Ο Σαργκιούνας τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη Ρίτας, φτάνοντας ως την κατάκτηση του BCL, έχοντας μ.ο 11.2 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ ανά αγώνα.

Θυμίζουμε είναι ο παίκτης που είχε πετύχει 9 πόντους σε 15 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση της Λιθουανίας κόντρα στη Μ. Βρετανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δίνοντας τη νίκη στη χώρα του στο φινάλε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:

«Ο Ίγκνας Σαργκιούνας εντάσσεται στη Φενέρμπαχτσε!

Η ανδρική ομάδα μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε κατέληξε σε συμφωνία 2+1 ετών με τον Λιθουανό γκαρντ Ίγκνας Σαργκιούνας (1,94 εκ. - 1999), ο οποίος φόρεσε τελευταία φορά τη φανέλα της BC Rytas. Ο Λιθουανός γκαρντ, ο οποίος ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2015 με την ομάδα της Ζαλγκίρις Κάουνας 2, ταξίδεψε στην Αμερική το 2018. Ο Σαργκιούνας ξεκίνησε την καριέρα του στο κολεγιακό πρωτάθλημα τη σεζόν 2018-19 με την Georgia Athletics και μεταγράφηκε στο Colorado State τη σεζόν 2019-20.

Μετά τα χρόνια του στην Αμερική, ο ταλαντούχος νεαρός παίκτης επέστρεψε στη Λιθουανία φορώντας τη φανέλα της BC Prienai. Τη σεζόν 2022-23, έπαιξε για τη Medi Bayreuth, τη σεζόν 2023-24 για τη Neptunas και από το 2024 μέχρι σήμερα, για την BC Rytas. Με την BC Rytas, ο Ignas Sargiunas αγωνίστηκε στη σεζόν 2025-26 του Basketball Champions League, όπου κατέκτησαν το πρωτάθλημα, με μέσο όρο 11,2 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ.

Ο καταξιωμένος πόιντ γκαρντ, ο οποίος εκπροσώπησε την Εθνική Ομάδα της Λιθουανίας σε διεθνείς αγώνες από νεαρή ηλικία, κέρδισε ένα ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18 της FIBA ​​που διεξήχθη στην Τουρκία το 2016 και ένα χάλκινο μετάλλιο στη Σλοβακία το 2017. Ο Sargiunas, ο οποίος αγωνίστηκε επίσης στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2027 με την Εθνική Ομάδα της Λιθουανίας, σημείωσε στατιστικά 19 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ. Ευχόμαστε αυτή η συμφωνία να φέρει καλή τύχη στον Σύλλογό μας και στον Ignas Sargiunas. Ξεκινώντας από τη σεζόν 2026-27, ευχόμαστε στον παίκτη μας τις καλύτερες επιτυχίες, ο οποίος θα αγωνιστεί για την επιτυχία της Ανδρικής Ομάδας Μπάσκετ της Φενερμπαχτσέ, φορώντας με υπερηφάνεια την εμβληματική μας φανέλα».