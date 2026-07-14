Η Φενέρμπαχτσε φαίνεται πως έχει ψηλά στη μεταγραφική της λίστα τον Γουίλ Κλάιμπερν.

Σε αναζήτηση ομάδας βρίσκεται ο Γουίλ Κλάιμπερν, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την Μπαρτσελόνα. Ο πολύπειρος φόργουορντ, φαίνεται πως έχει κινήσει το έντονα το ενδιαφέρον μίας ομάδας της EuroLeague.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία και του «Encestando», η Φενέρμπαχτσε είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Κλάιμπερν. Μετά την αποχώρηση του Μπιμπέροβιτς, ο Κλάιμπερν είναι ένας παίκτης που θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Ο 36χρονος την περασμένη αγωνιστική περίοδο, είχε μέσο όρο στη EuroLeague 13.4 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1.1 κλέψιμο.