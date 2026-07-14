Φενέρμπαχτσε: Ισπανικό δημοσίευμα για επαφές με τον Κλάιμπερν
Σε αναζήτηση ομάδας βρίσκεται ο Γουίλ Κλάιμπερν, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την Μπαρτσελόνα. Ο πολύπειρος φόργουορντ, φαίνεται πως έχει κινήσει το έντονα το ενδιαφέρον μίας ομάδας της EuroLeague.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία και του «Encestando», η Φενέρμπαχτσε είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Κλάιμπερν. Μετά την αποχώρηση του Μπιμπέροβιτς, ο Κλάιμπερν είναι ένας παίκτης που θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους.
Ο 36χρονος την περασμένη αγωνιστική περίοδο, είχε μέσο όρο στη EuroLeague 13.4 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1.1 κλέψιμο.
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