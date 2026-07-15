Μονακό: Αποχαιρέτησε τον Κεβάριους Χέιζ

Μονακό: Αποχαιρέτησε τον Κεβάριους Χέιζ

Μονακό: Αποχαιρέτησε τον Κεβάριους Χέιζ
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Παρελθόν από τη Μονακό αποτελεί ο Κεβάριους Χέιζ, όπως ανακοίνωσε ο γαλλικός σύλλογος.

Η Μονακό αποχαιρέτησε τον Κεβάριους Χέιζ, έπειτα από έναν χρόνο παρουσίας στην ομάδα.

Συγκεκριμένα μέσω μιας ανάρτησης στο x, ο γαλλικός σύλλογος έστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στον παίκτη που αναφέρει: «Μετά από μια σεζόν στο Μονακό, ο Κεβάριους Χέιζ αποχωρεί με υποδειγματική συμπεριφορά, ο οποίος απέδειξε στο γήπεδο την αίσθηση θυσίας και την αφοσίωσή του στην ομάδα. Ευχαριστώ Κεβ, θα μας λείψεις στον Γκαστόν Μεντεσέν».

Ο Χέιζ μέτρησε μ.ο 5.6 πόντους και 3.9 ριμπάουντ ανά αγώνα, σε 40 αναμετρήσεις.

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@Photo credits: eurokinissi
     

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