Μονακό: Αποχαιρέτησε τον Κεβάριους Χέιζ
Η Μονακό αποχαιρέτησε τον Κεβάριους Χέιζ, έπειτα από έναν χρόνο παρουσίας στην ομάδα.
Συγκεκριμένα μέσω μιας ανάρτησης στο x, ο γαλλικός σύλλογος έστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στον παίκτη που αναφέρει: «Μετά από μια σεζόν στο Μονακό, ο Κεβάριους Χέιζ αποχωρεί με υποδειγματική συμπεριφορά, ο οποίος απέδειξε στο γήπεδο την αίσθηση θυσίας και την αφοσίωσή του στην ομάδα. Ευχαριστώ Κεβ, θα μας λείψεις στον Γκαστόν Μεντεσέν».
Ο Χέιζ μέτρησε μ.ο 5.6 πόντους και 3.9 ριμπάουντ ανά αγώνα, σε 40 αναμετρήσεις.
Après une saison à Monaco, Kevarrius Hayes quitte le Rocher 🇲🇨— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) July 15, 2026
👏 Un joueur au comportement exemplaire, qui a prouvé sur le terrain son sens du sacrifice et son dévouement pour l'équipe 💯
Thanks Kev, you'll be missed in Gaston Médecin 🫶#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/KFGazJyD9f
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