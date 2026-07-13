Μονακό: Το «αντίο» στον Ντιάλο που μετακομίζει στο Ντένβερ
H Μονακό αποχαιρέτησε τον Άλφα Ντιάλο που αποφάσισε να μετακομίσει στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού για λογαριασμό των Ντένβερ Νάγκετς.
Ο γαλλικός σύλλογος από το Μόντε Κάρλο είπε το «αντίο» του στον Αμερικανό μιλώντας γι' αυτόν με τα καλύτερα λόγια.
«Σε ευχαριστούμε, Άλφα. Για κάθε χαμένη μπάλα που κυνήγησες, κάθε άμυνα που έβγαλες και κάθε μεγάλο σουτ που έκανε το Salle Gaston Médecin να πανηγυρίσει. Έδωσες σε αυτόν τον σύλλογο πολλά περισσότερα από εξαιρετικό μπάσκετ. Μας πρόσφερες ηγεσία, καρδιά και αξέχαστες αναμνήσεις. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Καλή τύχη!».
❤️🤍 Baba, merci pour tout ! 🙏— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) July 13, 2026
Alpha Diallo, capitaine, défenseur élite, a marqué pour toujours l’histoire de la Roca Team. 🇲🇨
Arrivé en 2021, Alpha s’envole vers un nouveau rêve, la NBA 💫
Toute la Roca Family te souhaite bon vent pour la suite de ta carrière ! ✊️ pic.twitter.com/rbnYi8EovR
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