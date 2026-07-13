Μονακό: Το «αντίο» στον Ντιάλο που μετακομίζει στο Ντένβερ

Μονακό: Το «αντίο» στον Ντιάλο που μετακομίζει στο Ντένβερ

Μονακό: Το «αντίο» στον Ντιάλο που μετακομίζει στο Ντένβερ
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Πήρε σάρκα και οστά το «αντίο» της Μονακό στον Άλφα Ντιάλο, ο οποίος τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται για τους Ντένβερ Νάγκετς.

H Μονακό αποχαιρέτησε τον Άλφα Ντιάλο που αποφάσισε να μετακομίσει στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού για λογαριασμό των Ντένβερ Νάγκετς.

Ο γαλλικός σύλλογος από το Μόντε Κάρλο είπε το «αντίο» του στον Αμερικανό μιλώντας γι' αυτόν με τα καλύτερα λόγια.

«Σε ευχαριστούμε, Άλφα. Για κάθε χαμένη μπάλα που κυνήγησες, κάθε άμυνα που έβγαλες και κάθε μεγάλο σουτ που έκανε το Salle Gaston Médecin να πανηγυρίσει. Έδωσες σε αυτόν τον σύλλογο πολλά περισσότερα από εξαιρετικό μπάσκετ. Μας πρόσφερες ηγεσία, καρδιά και αξέχαστες αναμνήσεις. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Καλή τύχη!».

 
     

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