Μονακό: Αποχαιρέτησε τον Μπλόσομγκεϊμ
Παρελθόν από τη Μονακό αποτελεί κι επίσημα ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ με την ομάδα του Πριγκιπάτου να αποχαιρετά τον παίκτη μετά από τέσσερα χρόνια συνεργασίας.
Πλέον ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να μετακομίσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για λογαριασμό της Ντουμπάι BC. Ο Μπλόσομγκεϊμ, την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά μετράει μ.ο 9.6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ, ανά αγώνα και διανύει την καλύτερή του σεζόν στη EuroLeague.
«Ευχαριστούμε, Τζάρον
Από τους τίτλους στη Γαλλία μέχρι την κορυφή της EuroLeague, ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ υπήρξε ένας υποδειγματικός στρατιώτης, ένας ακούραστος μαχητής και ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Ροκά Τιμ για τέσσερα χρόνια. 🇲🇨
Θα είσαι πάντα στο σπίτι σου στο Μονακό, Τζάρον».
Merci Jaron ❤️🤍— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) July 12, 2026
⭐️ Des titres en France aux sommets de l'Euroleague, Jaron Blossomgame a été ce soldat exemplaire, ce guerrier infatigable, un rouage essentiel du système Roca Team pendant 4 ans 🇲🇨
You'll always be at home in Monaco @JaronBgame 💫#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/5k4lODj5zC
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