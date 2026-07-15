Παίκτης της Μπαρτσελόνα για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι ο Τζος Νίμπο, όπως ανακοίνωσε ο ισπανικός σύλλογος.

Μία μέρα μετά την αποδέσμευσή του από την Αρμάνι Μιλάνο, ο Τζος Νίμπο ανακοινώθηκε από την Μπαρτσελόνα.

Ο ισπανικός σύλλογος, μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο στο x, έκανε γνωστή την έναρξη της συνεργασίας του με τον 29χρονο σέντερ, η οποία θα ισχύσει για την επόμενη τριετία.

Την περασμένη σεζόν στη EuroLegue, μέτρησε μ.ο 9.3 πόντους και 6.3 ριμπάουντ ανά αγώνα, με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

«Η Μπαρτσελόνα και ο Αμερικανός παίκτης Τζος Νίμπο, με σλοβενικό διαβατήριο, συμφώνησαν σε μια συμβατική σχέση που θα τους ενώσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2029. Οι οπαδοί της Παλάου Μπλαουγκράνα θα μπορούν να απολαύσουν έναν σέντερ ύψους 2,06 μέτρων για τουλάχιστον τρεις σεζόν, ο οποίος θα φέρει σωματική δύναμη στη ρακέτα για να σουτάρει και να μαζεύει ριμπάουντ. Έχει επίσης εμπειρία στην Ευρωλίγκα, όπου είχε μέσο όρο 9,3 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και βαθμολογία 13,7 σε 136 αγώνες με Ζαλγκίρις, Μακάμπι και Μίλανο, από όπου φτάνει στην Μπάρτσα αφού πρόσφατα ανακηρύχθηκε πρωταθλητής του ιταλικού πρωταθλήματος.

Γεννημένος στο Τέξας στις 19 Ιουλίου 1997, φτάνει στην Μπάρτσα λίγο πριν κλείσει τα 29 και με την επιθυμία να δείξει το υψηλό επίπεδο παιχνιδιού του. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ξεκινάω αυτό το νέο στάδιο. Έρχομαι εδώ για να κερδίζω. Θέλω να παλέψω για να κερδίσω τίτλους τόσο στην ACB όσο και στην Euroleague. Αυτός είναι ο στόχος μου», δήλωσε σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης του συλλόγου αφού πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις.

«Όταν σκέφτομαι αυτόν τον σύλλογο, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι η κουλτούρα του νικητή. Κάθε χρόνο παλεύουν για να φτάσουν στα πλέι οφ, αγωνίζονται για να παίξουν στο Final Four. Νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω άμυνα, ριμπάουντ, ικανότητα να τελειώνω φάσεις, ηγεσία και χαρακτήρα. Ελπίζω οι οπαδοί να είναι εντυπωσιακοί, να μας εμψυχώνουν, να είναι ενθουσιασμένοι. Θέλω πραγματικά να παίξω μπροστά τους».