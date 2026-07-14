Μπαρτσελόνα: Τέλος ο Τσάβι Πασκουάλ
Έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του είναι ο Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος θα πάει στην Ντουμπάι BC. Ο πολύπειρος τεχνικός, αποτελεί επίσημα παρελθόν από την Μπαρτσελόνα, με την ισπανική ομάδα να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας τους.
Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα
«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο Τσάβι Πασκουάλ ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης που προβλεπόταν στο συμβόλαιό του, το οποίο είχε διάρκεια έως το 2028.
Ο Καταλανός προπονητής ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ της Μπαρτσελόνα, έχοντας αναλάβει τα καθήκοντά του στις 17 Νοεμβρίου 2025. Στο διάστημα αυτό, καθοδήγησε την ομάδα σε 68 αγώνες (37 στη Liga Endesa, 29 στην EuroLeague και 2 στο Copa del Rey).
Ο Πασκουάλ επέστρεψε στη Μπαρτσελόνα μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του, Ίνιγο Θορθάνο, ο οποίος επίσης αποχωρεί από τον σύλλογο.
Η Μπαρτσελόνα ευχαριστεί θερμά τον Τσάβι Πασκουάλ και τον Ίνιγο Θορθάνο για την αφοσίωση και την προσφορά τους τους τελευταίους μήνες και τους εύχεται κάθε επιτυχία για το μέλλον, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ.
Ο Τσάβι Πασκουάλ θα είναι πάντοτε ευπρόσδεκτος στο Παλάου Μπλαουγκράνα».
Xavi Pascual ha fet efectiva la clàusula de rescissió present en el contracte que l’unia amb el Club fins al 2028.— Barça Basket (@FCBbasket) July 14, 2026
El Club li agraeix la dedicació i l’esforç en la seva segona etapa al Barça.
🔗 Tots els detalls: https://t.co/StHIDeqiL4 pic.twitter.com/LEJzwh8IEK
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