Ο Τσάβι Πασκουάλ αποτελεί επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του είναι ο Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος θα πάει στην Ντουμπάι BC. Ο πολύπειρος τεχνικός, αποτελεί επίσημα παρελθόν από την Μπαρτσελόνα, με την ισπανική ομάδα να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας τους.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα

«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο Τσάβι Πασκουάλ ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης που προβλεπόταν στο συμβόλαιό του, το οποίο είχε διάρκεια έως το 2028.

Ο Καταλανός προπονητής ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ της Μπαρτσελόνα, έχοντας αναλάβει τα καθήκοντά του στις 17 Νοεμβρίου 2025. Στο διάστημα αυτό, καθοδήγησε την ομάδα σε 68 αγώνες (37 στη Liga Endesa, 29 στην EuroLeague και 2 στο Copa del Rey).

Ο Πασκουάλ επέστρεψε στη Μπαρτσελόνα μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του, Ίνιγο Θορθάνο, ο οποίος επίσης αποχωρεί από τον σύλλογο.

Η Μπαρτσελόνα ευχαριστεί θερμά τον Τσάβι Πασκουάλ και τον Ίνιγο Θορθάνο για την αφοσίωση και την προσφορά τους τους τελευταίους μήνες και τους εύχεται κάθε επιτυχία για το μέλλον, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ.

Ο Τσάβι Πασκουάλ θα είναι πάντοτε ευπρόσδεκτος στο Παλάου Μπλαουγκράνα».