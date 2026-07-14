Ο Τζος Νίμπο αποτελεί επίσημα παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνο.

Οι αλλαγές στο ρόστερ της Αρμάνι Μιλάνο συνεχίζονται. Μετά τις αποχωρήσεις των ΛεΝτέι και Σέστινα, η ιταλική ομάδα, αποχαιρέτησε έναν ακόμη παίκτη. Ο λόγος για τον Τζος Νίμπο, ο οποίος αποτελεί επίσημα παρελθόν από την Αρμάνι.

Ο 28χρονος σέντερ, είχε μέσο όρο τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague 10.2 πόντους και 5.5 ριμπάουντ ανά 21.5 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Αρμάνι

«Η Ολίμπια Μιλάνο εύχεται στον Τζος Νέμπο ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της καριέρας του και τον ευχαριστεί για τις δύο σεζόν που πέρασε στην ομάδα, καθώς και για την πολύτιμη συμβολή του στην ιστορική κατάκτηση του τρεμπλ.

Ο Τζος αποτέλεσε έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες εκείνης της ομάδας μέσα στο παρκέ. Στα δύο χρόνια που αγωνίστηκε στο Μιλάνο, υπήρξε πάντα υπόδειγμα επαγγελματία και μια θετική παρουσία για όλο το σύνολο.

Γι’ αυτό, πέρα από τις πολλές νίκες και τις εξαιρετικές εμφανίσεις του, θα παραμένει πάντα ένα ξεχωριστό μέλος της οικογένειάς μας».