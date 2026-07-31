Ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο αναμένεται να παραμείνει στην Μπαρτσελόνα.

Η Μπαρτσελόνα πέρασε μια ακόμη χρονιά χωρίς κάποιον τίτλο και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε τα προβλήματα ήταν πολλά στους Καταλανούς. Έχοντας προχωρήσει σε πολλές αλλαγές και με τον Σέκουλιτς πλέον στον πάγκο της, θέλει να «γυρίσει σελίδα».

Ένας από τους ανθρώπους που δέχθηκε σκληρή κριτική από τους φίλους της ομάδας, είναι ο θρύλος του συλλόγου, Χουάν Κάρλος Ναβάρο. Ο Ισπανός παλαίμαχος γκαρντ, είχε τον πρώτο λόγο στις μεταγραφές της ομάδας, όμως οι επιλογές του δεν αποδείχθηκαν σωστές και πολλά δημοσιεύματα, τον θέλανε εκτός συλλόγου.

Σύμφωνα με τη «SPORT», o Ναβάρο, αναμένεται να μείνει κανονικά στην Μπαρτσελόνα, ωστόσο θα έχει νέο ρόλο, ο οποίος ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός. Θεωρείται «σημαία» για τους Καταλανούς και πως είναι ιδανικός για να έχει έναν ρόλο στην ομάδα.