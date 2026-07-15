«Ο Ερυθρός Αστέρας συμφώνησε με τον Μεντάρεβιτς»

«Ο Ερυθρός Αστέρας συμφώνησε με τον Μεντάρεβιτς»

«Ο Ερυθρός Αστέρας συμφώνησε με τον Μεντάρεβιτς»
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Ο Ερυθρός Αστέρας ήρθε σε συμφωνία με τον Βόιν Μεντάρεβιτς, προκειμένου να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών του συλλόγου.

Συνεχίζει τις μεταγραφικές κινήσεις ο Ερυθρός Αστέρας, ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, καθώς συμφώνησε με τον Βόιντ Μεντάρεβιτς.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το σέρβικο «meridiansport», ο σύλλογος ήρθε σε συμφωνία με τον 25χρονο σέντερ, προκειμένου να ενισχυθεί στη γραμμή των ψηλών.

Ο Μεντάρεβιτς αγωνίζεται από το 2023 στη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, ενώ έχε εμπειρίες και από τις μικρές Εθνικές ομάδες της Σερβίας, καθώς το 2022 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket Νέων β' κατηγορίας. Μάλιστα στον τελικό κόντρα στην Ισλανδία ήταν από τους πολυτιμότερους....οδηγώντας τη χώρα του προς τη νίκη, έχοντας 14 πόντος και 9 ριμπάουντ.

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@Photo credits: abaliga.com
     

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