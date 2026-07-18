Ερυθρός Αστέρας: «Σε τελικές διαπραγματεύσεις με τον Πάτρικ Μπάλντγουιν Τζούνιορ»
Στον Ερυθρό Αστέρα προσπαθούν να «τρέξουν» τις εξελίξεις και να «γεμίσουν» το ρόστερ της ομάδας το συντομότερο δυνατόν. Μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ίμπον Ναβάρο ο οποίος και αντικατέστησε τον Σάσα Ομπράντοβιτς, άρχισαν ήδη να γίνονται οι πρώτες κινήσεις της ομάδας.
Συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κάνει δικούς τους, τους Κρις Τζόουνς, Ντέιβιντ Κράμερ, Τζόναθαν Μότλεϊ, ενώ έχουν έρθει και σε συμφωνία με τον Βόιν Μεντάρεβιτς. Και όπως φαίνεται θα υπάρχει και συνέχεια καθώς σύμφωνα με την «Meridian Sport», ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τον Πάτρικ Μπόλντγουιν Τζούνιορ.
Πρόκειται για έναν υψηλόσωμο φόργουορντ (24χρ., 2.13μ.) ο οποίος επιλέχθηκε στο νούμερο 28 του draft το 2022 από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Μέτρησε 102 παιχνίδια στο NBA έχοντας κατά μέσο όρο 3.7 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 38% στο τρίποντο ανά εννέα λεπτά συμμετοχής.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε βρέθηκε στους Σακραμέντο Κινγκς, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης σε Γουόριορς, Γουίζαρντς, Κλίπερς, Σίξερς.
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