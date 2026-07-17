Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόναθαν Μότλεϊ.

Ο Ερυθρός Αστέρας ενισχύθηκε στη front line ενόψει της νέας σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου, ανακοίνωσαν την απόκτηση του Τζόναθαν Μότλεϊ, ο οποίος αποχώρησε από τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague, ο 31χρονος σέντερ είχε μέσο όρο 8.3 πόντους και 2.4 ριμπάουντ ανά 14.3 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα

«Ο Τζόναθαν Μότλεϊ είναι και επίσημα ο νέος σέντερ του Ερυθρού Αστέρα!

Ο Μότλεϊ υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τον σύλλογο και μετακομίζει στο Βελιγράδι από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, στην οποία αγωνίστηκε τις δύο τελευταίες σεζόν. Στο παρελθόν έχει φορέσει επίσης τις φανέλες της Φενέρμπαχτσε, της Λοκομοτίβ Κουμπάν, των Λος Άντζελες Κλίπερς και των Ντάλας Μάβερικς.

Ο Αμερικανός ψηλός έχει ύψος 2,06 μ. και βάρος 104 κιλά. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα δυναμικό σέντερ, εξαιρετικό ριμπάουντερ, που αναμένεται να προσφέρει στην ομάδα μεγάλη ενέργεια, πολλά ριμπάουντ και σημαντικές λύσεις κοντά στο καλάθι.

Ο Μότλεϊ αποτελεί την τρίτη μεταγραφή του Ερυθρού Αστέρα στη φετινή μεταγραφική περίοδο, μετά την απόκτηση των Τζόουνς και Κρέμερ, ενώ παράλληλα ανανεώθηκαν τα συμβόλαια των Μπάτλερ και Ντάβιντοβατς.

Καλώς ήρθες στον Ερυθρό Αστέρα Meridianbet, Τζόναθαν».