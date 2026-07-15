«Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Μότλεϊ»
Να ενισχυθεί στις θέσεις των σέντερ με τον Τζόναθαν Μότλεϊ θέλει ο Ερυθρός Αστέρας, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρουν μέσα από το Ισραήλ, η ομάδα του Βελιγραδίου βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον παίκτη, προκειμένου να ενταχθεί στο ρόστερ του Ναβάρο την ερχόμενη σεζόν.
Το μέλλον του Μότλεϊ είναι αβέβαιο στη Χάποελ Τελ Αβίβ και ο Ερυθρός θέλει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση που υπάρχει και να κάνει δικό του τον 31χρονο ψηλό. Θυμίζουμε οι «ερυθρόλευκοι» έχουν έρθει ήδη σε συμφωνία με τον Κρις Τζόουνς από τη Χάποελ.
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Την περασμένη σεζόν στη EuroLeague μέτρησε μ.ο 11.3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά αγώνα.
💣🚨 Johnathan Motley is in advanced talks with Crvena Zvezda!— 5th Quarter (@5th_Quarter_) July 15, 2026
Motley recently extended his contract with Hapoel Tel Aviv through the 2027/28 season. ✍🏼
However, Hapoel is looking to part ways with Motley this summer, with Crvena Zvezda emerging as a potential next… pic.twitter.com/0wmfKtPP8Z
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