Στον Ερυθρό Αστέρα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πάτρικ Μπάλντγουιν Τζούνιορ.

Ο Ερυθρός Αστέρας συνεχίζει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν. Η ομάδα του Βελιγραδίου, προχώρησε σε μία προσθήκη από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς ανακοίνωσε τον Πάτρικ Μπάλντγουιν Τζούνιορ.

Ο 223χρονος Αμερκανός φόργουορντ, ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με τη φανέλα των Κινγκς, έχοντας μέσο όρο 3.7 πόντους και 2.6 ριμπάουντ ανά 11.4 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα

«Ο Πάτρικ Μπάλντγουιν Τζούνιορ είναι ο νέος μπασκετμπολίστας του Ερυθρού Αστέρα!

Ο Μπάλντγουιν είναι πρώην παίκτης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και Σακραμέντο Κινγκς. Έχει ύψος 2,13 μ., αλλά για το ανάστημά του διαθέτει εξαιρετικό σουτ και πολύ καλή κινητικότητα.

Πρώην επιλογή του πρώτου γύρου στο NBA Draft του 2022, μπορεί να αγωνιστεί σε περισσότερες από μία θέσεις. Έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων και αγωνίστηκε στο κολέγιο του Μιλγουόκι.

Με την απόκτηση του Μπόλντουιν, ο Ερυθρός Αστέρας ενισχύεται με έναν ακόμη ψηλό παίκτη που μπορεί να αγωνιστεί και στην περιφέρεια.

Καλώς ήρθες στο Βελιγράδι, Πάτρικ».