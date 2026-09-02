Ο Ζαν Μοντέρο γνώρισε τρομερή αποθέωση από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού κατά την άφιξή του στο Ελ. Βενιζέλος για λογαριασμό των Πειραιωτών.

«Πανζουρλισμός» στην άφιξη του Ζαν Μοντέρο στο Ελ. Βενιζέλος για λογαριασμό του Ολυμπιακού! Ο νεοαποκτηθείς γκαρντ των ερυθρολεύκων αποθεώθηκε από τους φιλάθλους των Πειραιωτών, οι οποίοι δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για τη νέα προσθήκη της ομάδας τους.

Ο 23χρονος Δομινικανός πραγματοποίησε μια εκπληκτική σεζόν με τη Βαλένθια με την οποία έφτασε μέχρι το Final Four της Αθήνας και αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ισπανίας.

Πλέον, πιάνει... λιμάνι για να πλαισιώσει την ήδη ποιοτική περιφέρεια των Πρωταθλητών Ευρώπης και με το... καλησπέρα οι φίλαθλοι της ομάδας τον καλωσόρισαν με ένθερμο τρόπο.

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