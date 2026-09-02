Μοντέρο: «Είμαι έτοιμος να αναλάβω τη νέα πρόκληση στον Ολυμπιακό»

Ο Ζαν Μοντέρο έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού και λίγο πριν ενσωματωθεί στην προετοιμασία της νέας του ομάδας.

Ημέρα Ζαν Μοντέρο στον Ολυμπιακό, με τον νεαρό ταλαντούχο γκαρντ, να είναι έτοιμος να φορέσει τα «ερυθρόλευκα». Ο 23χρονος Δομινικανός, έφτασε στη χώρα μας την Τετάρτη (02/09) και θα ενσωματωθεί άμεσα με την αποστολή της ομάδας.

Ο Μοντέρο κατά την άφιξή του, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στα ελληνικά ΜΜΕ για τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές Ευρώπης.

Όσα είπε ο Μοντέρο

Για την υποδοχή στο αεροδρόμιο: «Ήταν ένα εκπληκτικό καλωσόρισμα. Ήξερα τι να περιμένω από τους φίλους του Ολυμπιακού και είναι κάτι το φοβερό».

Για αν την περίμενε αυτήν την υποδοχή: «Κατά κάποιον τρόπο, ναι. Την περίμενα»

Για το γεγονός ότι ήθελε να παίξει υπό τις οδηγίες του Μπαρτζώκα: «Παίζει στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Ολυμπιακός είναι μια από τις καλύτερες ομάδες όλων των εποχών στην Euroleague, παίζουν με τον ίδιο τρόπο, οπότε γιατί όχι;»

Για τον δικό του στόχο: «Δεν κρύβομαι, θέλω να είμαι πετυχημένος. Ειμαι εδω για να είμαι ανταγωνιστικός και να δίνω το 100% κάθε φορά και να ξεχωρίζω σε αυτό το σπορ»

Για το τι μπορεί να φέρει στον Ολυμπιακό: «Είναι μια νέα πρόκληση για εμένα, νέα ομάδα, νέο συμβόλαιο. Μου αρέσουν οι προκλήσεις και είμαι έτοιμος να τις αναλάβω»

Για τη νέα του πρόκληση: «Περιμένω πολλά. Θα έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, Θα δίνω το 100% και δεν πρόκειται να τα παρατήσω.»

Για την αυτοπεποίθηση που έχει: «Μου αρέσει να δουλεύω κάθε μέρα και κάπως έτσι χτίζεις και την αυτοπεποίθησή σου».

Για το αν νιώθει πίεση: «Όχι, δεν νιώθω πίεση, παίζω μπάσκετ και επικεντρώνομαι στο παιχνίδι και να το διασκεδάζουμε»

Για το bromance με τον ΜακΙντάιρ: «Τον γνωρίζω απο τη Μπασκόνια όταν και παίζαμε αντίπαλοι στην Ισπανία. Είχα ακούσει και για εκείνον τις φήμες ότι θα ερχόταν οπότε είπαμε 'παμε να το κανουμε'.»

Για το αν μίλησε με τους νέους του συμπαίκτες: «Ναι, με μερικούς από αυτούς. Τον Φουρνιέ, τον Βεζένκοβ και τον Κόντι.»